[특징주]‘MLCC 판가 인상 가시화’ 삼성전기 10%대↑

삼성전기가 적층세라믹커패시터(MLCC) 판가 인상이 가시화에 상승세를 보이고 있다.

23일 오전 9시20분 삼성전기는 전 거래일보다 10.34%(3만9000원) 오른 41만6000원에 거래되고 있다.

한국투자증권은 이날 보고서에서 삼성전기에 대한 투자 의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 기존 34만원에서 44만원으로 상향했다.

박상현·이재성 연구원은 보고서에서 "올해 MLCC 가동률은 연중 90% 중후반을 안정적으로 유지할 것"이라면서 "제한적인 추가 생산 여력을 고려할 때 올해 컴포넌트 매출 업사이드의 키는 물량이 아닌 가격으로 봄이 적절하다"고 말했다.





이들은 최근 MLCC 분야 세계 1위 기업인 무라타제작소가 고사양 MLCC 가격 인상 가능성을 시사한 점을 언급하며 "현재의 과점 상황에서 무라타의 단가 인상은 자연스레 삼성전기의 판가 동조화로까지 이어질 수밖에 없다"고 밝혔다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr

