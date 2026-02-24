부산시교육청, ‘미래아이 유치원’ 8곳 선정…놀이 중심 디지털 교육 본격화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

선도형·성장형 각 4곳 운영…유아 발달 맞춘 AI·디지털 교육 모델 확산

부산시교육청(교육감 김석준)이 유아 발달에 적합한 놀이 중심 디지털·AI 교육 모델 확산을 위한 '2026 미래아이(AI)유치원'을 최종 선정하고 오는 3월부터 본격 운영에 들어간다.

이번 공모에는 47개원이 신청해 높은 관심을 보였다. 시교육청은 심사를 거쳐 선도형과 성장형 유치원 각 4곳씩, 총 8개원을 최종 선정했다.

선도형은 ▲공립 강서유치원 ▲공립 방곡유치원 ▲사립 초록유치원 ▲사립 정관버클리유치원이며, 성장형은 ▲공립 금곡나래유치원 ▲공립 남명유치원 ▲사립 민들레유치원 ▲사립 엘지유치원이다.

시교육청은 그동안 '미래형 디지털 교실 구축' 사업을 통해 유치원 교실에 AR·VR 멀티미디어 학습장치, 전자칠판, 태블릿PC 등 디지털 인프라를 구축해 왔다. 또한 교육연구회와 전문적 학습공동체 운영을 지원하며 교사 중심의 디지털 수업 연구·공유 문화를 확산해 왔다.

올해는 이 같은 기반을 토대로 유아의 놀이와 디지털·AI를 체계적으로 연계한 '미래아이(AI)유치원'을 운영, 부산형 미래 유아교육 모델을 정립한다는 계획이다.

'미래아이(AI)유치원'은 유아 발달 단계에 맞는 놀이 중심 교육활동에 디지털·AI를 접목해 창의적 경험을 제공하고, 올바른 디지털 소양과 건강한 사용 습관을 기르는 데 초점을 둔다. 선정 유치원은 디지털 시민성 교육과 과의존 예방 교육을 필수로 실시하며, 교원 학습공동체와 보호자 연수를 통해 가정과 연계한 안전한 디지털 사용 문화 확산에도 나선다.

선도형 유치원은 지역 교원을 대상으로 디지털·AI 활용 수업을 공개해 지역 미래교육 거점 역할을 수행한다. 성장형 유치원은 원내 교원과 보호자를 대상으로 수업 공개를 실시해 이해도를 높이고, 가정 연계 교육 문화를 확산할 예정이다.

이를 위해 시교육청은 선도형 유치원에 각 1000만원, 성장형 유치원에 각 500만원의 예산을 지원하고, 맞춤형 컨설팅도 병행한다.





김석준 교육감은 "미래아이(AI)유치원은 우리 아이들이 디지털 세상의 주인으로 올바르게 성장하는 첫걸음이 될 것"이라며 "유아들이 디지털을 통해 놀이를 배움으로 확장하는 경험을 하며 미래 역량을 기를 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

부산시교육청.

