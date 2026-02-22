미국 공항 신속 출입국 프로그램 중단…셧다운 여파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미국 국토안보부(DHS) 셧다운 여파로 미국 공항의 신속 출입국 프로그램이 일시 중단된다.

도널드 트럼프 미국 대통령 연합뉴스

21일 미국 워싱턴포스트(WSJ)에 따르면 미국 국토안보부는 22일 오전 6시(미국 동부시간)부터 보안 검색 간소화 프로그램인 'TSA 프리체크'와 세관·입국심사 단축 프로그램 '글로벌 엔트리' 운영을 일시 중단한다고 밝혔다. 미국 의회가 국토안보부 예산안을 시한 내 처리하지 못하면서 지난 14일 셧다운이 시작된 이후 8일 만에 내려진 긴급 인력 재배치 조치다.

미 의회 의원들이 이용하는 공항 의전·신속 지원 서비스도 22일 함께 중단된다. 크리스티 놈 국토안보부 장관은 성명을 통해 "인력 및 자원 배분에서 어렵지만 불가피한 결정을 내렸다"며 "일반 여행객 지원을 우선하기 위한 것"이라고 설명했다.

국토안보부 산하 연방재난관리청(FEMA)도 비상 체제에 돌입했다. FEMA는 겨울 폭풍 등 재난 대응에 집중하기 위해 재난과 직접 관련 없는 일반 행정 업무를 중단하기로 했다. 그럼에도 셧다운으로 인한 인력·출장 제약이 이어지면서 현장 대응에도 차질이 우려된다.

국토안보부 직원의 약 91%는 무급 상태로 근무를 이어가고 있다. 셧다운 이후 첫 월급 지급일인 3월 3일에 예정된 급여가 지급되지 않으면서 직원의 결근이나 병가 등으로 추가 업무에 차질이 생길 가능성도 제기된다.





이번 셧다운은 트럼프 행정부의 이민 단속 정책을 둘러싼 미 의회의 갈등으로 국토안보부 예산안 처리가 무산되면서 발생했다. 민주당과 공화당, 백악관 간 협상이 일주일간의 휴회 기간까지 이어지고 있지만 아직 입장을 좁히지 못한 상태다.





공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr

