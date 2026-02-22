日 산케이가 또…'다케시마의 날' 맞아 "독도는 일본 땅" 주장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"한국이 불법 점거" 주장

정부에 행사 격상 요구

일본 보수 성향 매체인 산케이신문이 시마네현이 주최한 '다케시마의 날' 행사에 맞춰 독도가 일본 영토라고 주장했다.

산케이는 22일 사설 '정부 주최 행사를 요구한다'를 통해 "다케시마는 일본 고유의 영토이며 한국이 70년 넘게 불법 점거하고 있다"고 주장하며 한국에 반환을 요구했다. 이 신문은 매년 다케시마의 날에 맞춰 독도 관련 사설을 게재해 왔다.

17세기 시작된 에도 시대부터 일본이 독도를 어업 중계지로 이용했으나, 한국이 현대에 들어 이른바 '이승만 라인'을 긋고 부정하게 독도를 가져갔다는 것이 산케이 측 주장이다.

일본 시마네현에서 열린 '다케시마의 날' 행사. 연합뉴스

AD

산케이는 또 "일본 정부는 2월 7일 '북방영토의 날' 행사에는 총리와 각료를 파견해 왔으나 다케시마의 날에는 차관급인 내각부 정무관을 보내왔다"고 지적했다. 이어 "행사에 총리의 영상 메시지를 보내는 것도 하나의 방안일 수 있으나, 총리와 각료 참석보다 나은 것은 없다"고 요구했다.

다카이치 사나에 총리는 집권 자민당 총재 선거 당시 각료 참석 필요성을 언급한 바 있지만, 이번 행사에는 기존 관행대로 각료 대신 정무관이 참석했다.

이와 관련해 교도통신은 "한일관계 개선 기조가 이어지는 점을 고려해 (일본 정부가) 한국을 배려한 것으로 보인다"고 분석했다.

시마네현은 1905년 2월 22일 일방적으로 독도를 행정 구역에 편입하는 공시를 하고, 2005년 공시 100주년을 계기로 2월 11일을 '다케시마의 날'로 지정했다.





AD

일본 정부는 2013년부터 매년 다케시마의 날 행사에 정무관을 파견 중으로, 한국 정부는 이에 대해 매년 강력한 항의 의사를 전달하고 행사 폐지를 촉구해 왔다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>