왼발 하나로 독학 이범식 박사, TK행정통합 염원 140㎞ 도보캠페인

이범식 박사와 대구경북통합 도보캠페인단은 '길을 잇다'라는 슬로건 아래, 지난 11일 대구 산격청사에서 출발해 칠곡, 군위, 의성을 거쳐 19일 경북도청에 도착하는 총 140km의 도보캠페인을 마무리했다.

이번 종주는 대구경북 행정통합과 관련해, 지역사회 구성원 간 소통과 공감의 의미를 나누기 위해 진행됐다. 캠페인단은 여정 동안 지역 주민들과 만나 행정통합을 둘러싼 다양한 의견을 공유했다.

왼발 하나로 독학한 이범식 박사가 대구경북 행정통합을 염원하며 140km를 걸어 경북도청에 도착했다.

이번 여정을 이끈 이범식 박사는 22세 무렵 산업현장에서 고압전류에 감전되는 사고를 당해 양팔과 오른쪽 다리를 잃었고, 남은 왼발 하나만으로 삶의 모든 기능을 새롭게 익혀야 했다. 그러나 그는 절망하지 않고 왼발 발가락으로 키보드와 펜을 다루며 컴퓨터를 독학했고, 결국 학사, 석사, 박사 학위까지 모두 마친 뒤 장애인 재활과 인식 개선 분야에서 활발한 강연 활동을 펼치며 사람들에게 희망을 나눠주고 있다.





경북도청에 도착한 이범식 박사와 캠페인단을 맞이한 경북도 이철우 도지사는 "도보캠페인을 통해 지역 간 소통과 공감의 의미를 전해준 점에 감사드린다"며, "도민들의 다양한 의견을 경청하는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

