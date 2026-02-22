본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[금통위poll]②반도체가 끌고 내수가 밀고…전문가 79% "올해 성장률 2% 넘길 것"

김혜민기자

입력2026.02.22 10:33

시계아이콘03분 04초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

아시아경제, 국내외 경제전문가 15인 대상 조사
韓 성장률, 올해 2.0% 가장 많아…2.3% 전망도
대다수가 '상고하저' 예상
응답자 전원 "한은, 올해 성장률 전망치 올릴 것"

금리결정 좌우하는 건 '환율, 부동산'
인상 여부는 '물가'에 달려

26일 한국은행의 기준금리 결정과 경제전망 발표를 앞두고 국내 대다수 전문가는 우리나라 경제성장률이 올해 2.0%를 넘길 것으로 예상했다. 반도체 중심의 수출 호조에 더해 내수도 정부 투자와 민간 소비를 중심으로 완만하게 회복할 것으로 예상한 결과다. 전문가 대부분이 전망치를 높였고, 이들은 한은 역시 이번 경제전망에서 성장률 전망치를 상향 조정할 것으로 봤다. 한은의 통화정책을 좌우하는 것은 환율과 부동산이 될 것이라는 의견이 가장 많았다. 다만 기준금리 인상 시점은 물가가 좌우할 것으로 내다봤다.


올해 성장률 '2.0%' 가장 많아…전문가 일제히 "한은도 전망치 높일 것"
[금통위poll]②반도체가 끌고 내수가 밀고…전문가 79% "올해 성장률 2% 넘길 것"
AD

22일 아시아경제가 국내외 경제연구소·증권사·은행 등의 경제전문가 15명을 대상으로 지난 12~19일 설문조사를 진행한 결과 응답자의 79%(11명·미응답 1명)는 올해 한국의 경제성장률이 2.0%를 넘길 것으로 전망했다. 구체적으로 2.0%가 6명으로 가장 많았고, 2.2%와 2.3%가 각각 2명이었다. 2.1%는 1명이었다. 지난해 11월 한은 전망치와 동일한 1.8%를 전망한 전문가는 1명이었다. 그 외 2명은 1.9%를 예상했다.


1월 설문조사에도 참여한 전문가 11명 중 7명은 이번 경제전망에서 성장률을 상향 조정했다. 이들은 반도체 호황 사이클이 길어지고 있는 데다 소비도 완만하게 회복되고 있는 점, 그간 성장률을 갉아먹은 건설투자도 다소 회복될 것으로 예상하며 성장률이 당초 예상보다 오를 것으로 봤다.


성장률을 1.8%에서 2.2%로 상향 조정한 백윤민 교보증권 연구원은 "올해 한국 경제성장률은 반도체 중심으로 수출이 크게 확대되며 전년 대비 회복세를 보일 것"이라며 "소비 회복세는 완만한 흐름이 이어지고 있고, 지난해 성장률 하락을 주도했던 건설투자도 소폭 개선될 것으로 예상된다"고 이유를 밝혔다.


이에 전문가들은 한은 역시 이번 경제전망에서 올해 성장률 전망치를 상향 조정할 것으로 봤다. 응답에 참여한 전문가(14명) 모두 올해 한은이 성장률을 1.9~2.0%까지 높여 잡을 것으로 전망했다. 정성태 삼성증권 연구원은 "지난 경제전망에서 올해 수출 예상치가 너무 낮았던 점을 수정 반영할 것"이라고 말했다.


"지난해 기저효과" 성장률은 '상고하저' 흐름…물가상승률 2.1% 가장 많아
[금통위poll]②반도체가 끌고 내수가 밀고…전문가 79% "올해 성장률 2% 넘길 것"

올해 성장률은 '상고하저(上高下低)'의 흐름을 예상했다. 구체적으로 상반기에는 2.2%(응답자 8명 중 3명), 하반기에는 1.6%(3명)를 예상한 이들이 가장 많았다. 이는 지난해 상반기 저성장에 따른 기저효과와 정부 지출이 집중적으로 집행되는 점이 맞물린 결과다.


안재균 한국투자증권 연구원은 "상반기에는 정부지출이 집중적으로 집행되고 소비가 개선되면서 하반기 대비 높은 성장세가 예상된다"고 말했다. 한준희 NH금융연구소 책임연구원은 "상하반기 수치 차이는 경기의 급격한 둔화를 의미하기보다는 기저효과에 따른 통계적 요인의 영향이 크다"며 "분기 흐름으로는 점진적 회복 기조가 이어질 것"이라고 전망했다. 민현하 하나금융연구소 연구원 역시 "지난해 기저효과로 상고하저 흐름이 나타나겠지만 하반기 성장 모멘텀이 약화되는 것은 아닐 것"이라고 예상했다.


반면 하반기 들어 반도체가 이끄는 성장 동력도 다소 주춤해질 수 있다는 전망도 나온다. 안예하 키움증권 연구원은 "상반기 중에는 반도체 중심의 수출 성장세가 이어지며 높은 흐름을 보이다 하반기 들어서는 반도체 가격 하락 등에 따라 소폭 둔화가 예상된다"고 말했다.

[금통위poll]②반도체가 끌고 내수가 밀고…전문가 79% "올해 성장률 2% 넘길 것"

소비자물가 상승률은 한은 전망치와 동일한 2.1%를 전망한 전문가가 5명(미응답 2명)으로 가장 많았다. 2.0%가 4명으로 뒤를 이었고, 2.2%가 2명이었다. 최저 1.9%(1명), 최고 2.3%(1명)로 대부분 물가 상승률은 한은의 목표 수준에서 안정적으로 관리될 것으로 봤다. 윤여삼 메리츠증권 연구원은 "환율 변동성 부담에도 에너지 가격 안정과 정부의 물가안정대책 등의 영향으로 2% 초반 수준을 유지할 전망"이라고 말했다.


금리 결정 변수, 여전히 환율·부동산…"물가·반도체가 금리 변동 좌우"
[금통위poll]②반도체가 끌고 내수가 밀고…전문가 79% "올해 성장률 2% 넘길 것"

한은 금융통화위원회가 이달 기준금리를 동결할 것으로 예상되는 가운데, 전문가들은 여전히 환율과 부동산이 금리 결정의 최대 변수가 될 것이라고 판단했다. 응답자 15명 중 9명(복수 응답)이 환율을 꼽았다. 한준희 책임연구원은 "환율은 물가와 성장에 동시 영향을 미치는 핵심 변수"라며 "변동성이 확대될 경우 물가안정 경로와 금융시장 안정성에 직접적인 부담으로 작용할 수 있다"고 말했다. 강승원 NH투자증권 연구원은 "당분간은 환율이 정책당국의 핵심 과제"라고 짚었다.


'부동산 및 집값'은 7명으로 뒤를 이었다. 김진일 고려대 경제학과 교수는 "환율과 부동산 리스크 모두 금리 결정에 중요한 요인"이라며 "(어떤 변수에 무게를 두느냐는) 기준금리를 결정하는 시점의 서사가 중요할 것"이라고 말했다. 박상현 iM증권 연구원 역시 "경기 회복세로 경기가 금리에 미치는 영향은 약화될 전망"이라며 "금융안정 차원에서 집값과 환율 안정에 금리정책의 초점을 둘 가능성이 크다"고 내다봤다. 환율과 집값이 잡히지 않는 한 금리 동결 기조가 계속될 가능성에 무게를 둔 것이다.


대부분의 전문가가 장기간 동결을 예상한 가운데, 금리 변동을 좌우하는 것은 반도체 경기와 물가가 될 것이라는 전망도 나온다. 안예하 연구원은 "소비자물가 상승률이 가팔라질 경우 금리인상 시기가 빨라질 수 있다"고 말했다. 안재균 연구원 역시 "중요한 것은 물가 흐름"이라며 "물가 상방 압력이 증대될 경우 금리 인상으로의 방향성도 짙어질 수 있다"고 내다봤다. 조용구 신영증권 연구원은 "중기적으로 인상 전환 가능성에는 경제와 물가 수준이 중요하다"고 짚었다.


성장을 주도하는 반도체 경기가 통화정책을 좌우할 수 있다는 평가도 있다. 민현하 연구원은 "현재 한국 경기 회복의 주요인이 AI 발 반도체 호황에 따른 수출과 투자라는 점에서 올해는 특히 반도체 사이클 지속 여부에 가장 크게 영향을 받을 전망"이라며 "반도체 사이클 향방과 그에 따른 성장 회복 강도도 중요한 금리 결정 판단 요소"라고 말했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

'K자형' 경제성장과 최근 두드러진 시장금리와의 괴리는 통화정책 운용을 제약하는 요인이라는 지적도 나왔다. 강민주 ING은행 수석이코노미스트는 "올해 성장이 K자 형태로 진행된다면 한은이 통화정책을 운용하는 데 어려움이 많을 것"이라며 "다만 기준금리 자체에 변화를 주기보다는 금융중개지원대출(금중대) 등 미시적 통화정책 수단을 활용해 정책 효율성을 높일 것"이라고 말했다. 한준희 연구원은 "최근 장기 국채금리와 회사채 금리가 높은 수준을 유지하면서 정책금리와의 괴리가 확대되고 있다"며 "이런 괴리가 과도하게 확대될 경우 통화정책 신호의 일관성이 약화되고, 정책 신뢰에도 부담이 될 가능성이 있다"고 짚었다.

설문에 참여한 전문가 (가나다순)
강민주 ING은행 수석이코노미스트, 강승원 NH투자증권 연구원, 김성수 한화투자증권 연구원, 김진일 고려대 경제학과 교수, 문홍철 DB증권 연구원, 민현하 하나금융연구소 연구원, 박상현 iM증권 연구원, 백윤민 교보증권 연구원, 안예하 키움증권 연구원, 안재균 한국투자증권 연구원, 윤여삼 메리츠증권 연구원, 정성태 삼성증권 연구원, 조용구 신영증권 연구원, 한준희 NH금융연구소 책임연구원, 허문종 우리금융경영연구소 센터장



김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

이슈
부동산AtoZ
  • 26.02.2009:59
    서울 소형 아파트 거래 비중 40% 넘겨…다주택자도 먼저 던진다
    서울 소형 아파트 거래 비중 40% 넘겨…다주택자도 먼저 던진다

    서울 아파트 거래에서 전용면적 60㎡ 이하 소형 아파트가 차지하는 비중이 40%를 넘어섰다. 소형 면적 선호 현상에 대출 규제까지 겹친 결과로 풀이된다. 20일 국토교통부 실거래가 공개시스템을 분석한 결과 지난달 전체 서울 아파트 거래 가운데 전용 60㎡ 이하의 거래 비중이 42.8%로 집계됐다. 지난해 10월까지만 해도 비중은 39.9%로 40%를 밑돌았지만 이후 상승세를 그려 지난해 12월엔 44.8%로 4.9%포인트 오르기도 했다. 소

  • 26.02.2008:19
    "유산? 내가 다 쓰고 간다"…"실버타운? 내 돈 쥐고 '보증금 0원' 호텔 살란다"
    "유산? 내가 다 쓰고 간다"…"실버타운? 내 돈 쥐고 '보증금 0원' 호텔 살란다"

    대한민국 상위 1%를 위한 하이엔드 시니어 레지던스 시장이 달아오르고 있다. 호텔신라·롯데호텔·현대건설 등 대기업들이 잇따라 사업에 뛰어들었고 정부도 2024년 '시니어 레지던스 활성화 방안'을 발표하며 민간 공급 확대에 나섰다. 하지만 정작 자산가들 사이에서는 자금 유동성을 두고 셈법이 복잡하다. 실버타운 특성상 현금 수십억 원을 보증금으로 묶어둬야 하는 기회비용 때문이다. 이런 가운데 보증금 없이, 연령 제한

  • 26.02.1815:06
    "세금 무서워" 서울 고가 매물 쏟아지는데…팔리는 건 '15억 이하'
    "세금 무서워" 서울 고가 매물 쏟아지는데…팔리는 건 '15억 이하'

    정부가 '거주 목적 외' 주택 보유에 대한 세제 혜택을 단계적으로 회수하겠다고 밝히면서 서울 아파트 매물이 빠르게 쌓이고 있다. 다만 늘어나는 매물만큼 거래가 따라붙지는 못하는 모습이다. 대출 규제로 매수 여력이 제한된 데다 '다주택자 양도소득세 중과 유예' 종료일이 다가올수록 매물이 늘어 가격이 추가 하락할 수 있다는 관망 심리가 확산한 영향으로 풀이된다. 18일 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 전일 기준 서

  • 26.02.1807:00
    수도권 집값 상승 지방으로 퍼질까…기대 심리 '쑥'
    수도권 집값 상승 지방으로 퍼질까…기대 심리 '쑥'

    서울을 비롯한 수도권에서 주택 가격 상승이 주춤한 가운데 지방 부동산 시장이 점차 살아나고 있다. 주택사업자들이 바라보는 지방 부동산 경기 전망도 큰 폭으로 개선된 것으로 확인됐다. 18일 주택산업연구원이 주택사업자를 대상으로 한 설문조사에 따르면 2월 비수도권 주택사업경기전망지수는 전월보다 16.0포인트 상승한 93.3으로 전망됐다. 주택사업 경기가 좋아질 것으로 보는 기준선인 100보다 여전히 낮은 수치지만 같은

  • 26.02.1713:49
    서울 정비사업 77조에 AI발 원전까지…부실 털어낸 건설사, '쌍끌이 반등' 오나
    서울 정비사업 77조에 AI발 원전까지…부실 털어낸 건설사, '쌍끌이 반등' 오나

    건설업계가 3년간의 부실 정리를 마무리하고 반등 채비에 나서고 있다. 국내에서는 서울 핵심지를 중심으로 대규모 정비사업 장이 열렸고, 해외에서는 인공지능(AI)발 전력 수요 폭증에 따른 원전 수주 소식이 잇따르는 추세다. 안정적인 내수 수익 기반에 글로벌 성장 동력이 맞물리면서 건설업 체질 개선과 가치 재평가가 가속화하고 있다는 분석이 나온다. 17일 건설업계에 따르면 박세라 신영증권 연구원은 최근 '건설, 사야 할

기획
비대면진료의 미래
  • 26.02.0307:05
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:04
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:03
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:02
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:01
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.2015:42
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 하헌기 더불어민주당 전 부대변인과 김윤형 전 국민의힘 부대변인 모시고 핫이슈 관련해서 얘기 나누도록 하겠습니다. 소종섭 :민주당 얘기 좀 해볼까요? 송영길

  • 26.02.1915:25
    '젊은 서양인들'이 한국에 몰려온다
    '젊은 서양인들'이 한국에 몰려온다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 요즘 거리를 다니다 보면 외국인들이 많이 눈에 띈다. 어느 순간 그렇게 됐다. 서울이 뉴욕의 축소판이 된 것 같은 느낌이 들 때가 있다. 이 많은 외국인은 어디서 왔을까? 법무부 출입국 외국인정책본부의 통계월보에 따르면

  • 26.02.0511:23
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 박원석 전 국회의원(2월4일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 박원석 전 의원과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 박원석 : 네, 안녕하십니까. 소종섭 : 오늘 장

  • 26.02.0314:25
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(2월 2일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 장성철 공론센터 소장과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 이재명 대통령 SNS 정치, 지난주 토요일부터 오늘 오전까지 9개를 올렸습니다.

  • 26.01.2907:47
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'

    김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표가 '장군멍군'을 하고 있다. 보이지 않는 힘겨루기가 한창이다. 올 8월 전당대회를 향한 움직임이다. '8월 전대'는 누가 당 대표가 되느냐를 넘어 여권의 권력 지형을 가르는 의미가 있다. 정 대표가 연임에 성공한다면 그의 정치적 힘은 지금보다 더 커진다. 여권 내 위상이 올라가는 것도 당연하다. 2028년 국회의원 선거의 공천권을 쥐기 때문이다. 김민석 국무총리가 대표가 된다면

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기