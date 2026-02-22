롯데百, 춘절 특수…방한 외국인 매출 전년比 120%↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중화권 고객 매출 260% 급증…"역대 최고"

본점, K패션 외국인 매출 38배 증가

부산 지역 연휴 기간 크루즈 효과

부산본점·롯데몰 동부산점도 매출 호조

롯데백화점은 춘절 프로모션을 선보인 지난 13일부터 18일까지 방한 외국인 매출이 전년 춘절 같은 기간 대비 120% 증가했다고 22일 밝혔다.

이 기간 중국·대만 등 중화권 고객 매출은 260% 신장하며 역대 춘절 기간 중 최고 실적을 기록했다. 롯데백화점은 올해 춘절이 최장 9일간 이어진 데다, 연휴 기간 혼잡을 피하려는 '이른 분산 출국' 여행 수요까지 더해지며 방한 외국인 관광객이 전반적으로 증가한 점이 매출 상승을 이끈 것으로 분석했다.

롯데백화점 본점. 롯데백화점 제공

외국인 관광객의 대표 쇼핑 명소인 서울 중구 소공동 롯데백화점 본점은 해당 기간 외국인 매출이 전년 동기 대비 180% 상승했다. 특히 지난해 새롭게 선보인 K패션 전문관 '키네틱그라운드'를 중심으로 외국인 고객의 K패션 매출이 전년 대비 약 38배 수준으로 확대됐다. 중화권 고객의 스포츠·아웃도어 매출은 255% 증가했고 뷰티 카테고리의 외국인 매출도 신장률 80%를 기록했다.

롯데타운 잠실은 외국인 매출이 80% 늘었고 롯데월드몰 외국인 식음료(F&B) 매출은 85% 신장했다. 설 연휴 기간 부산항에 1만명 이상 크루즈 관광객이 방문하며 지역 상권도 활기를 띠었다. 롯데백화점 부산본점은 외국인 매출이 190% 증가했고, 특히 중국인 고객의 명품 매출은 300% 이상 급증했다. 롯데몰 동부산점도 외국인 매출이 145% 상승했다.





박상우 롯데백화점 마케팅부문장은 "K컬처 확산과 함께 방한 관광 수요가 빠르게 증가하면서 외국인 고객 유입이 뚜렷하게 늘고 있다"며 "이에 맞춰 춘절 특화 프로모션과 고객 경험 중심의 마케팅을 강화한 결과 의미 있는 성과로 이어졌다"고 평가했다. 그러면서 "앞으로도 외국인 관광객의 쇼핑 방식과 트렌드를 반영한 맞춤형 콘텐츠와 혜택을 지속 확대하고, 한국을 대표하는 글로벌 쇼핑 플랫폼으로 경쟁력을 높여 나갈 것"이라고 덧붙였다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

