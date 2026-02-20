[특징주]아모텍, 장 초반 11%대 상승…AI MLCC 언급 속 강세

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

아모텍이 장 초반 11% 넘게 오르며 강세를 보이고 있다. 인공지능(AI) 관련주 중에서 저평가된 종목이라는 평가도 나왔다.

20일 오전 9시13분 기준 아모텍은 전일 대비 1230원(11.6%) 오른 1만1760원에 거래되고 있다.

아모텍은 IT 및 전장용 세라믹 칩 부품(EMC), 안테나 부품, BLDC 모터 등을 생산한다. 특히 MLCC 사업은 그간 신규 투자 부담과 실적 부진이 이어졌으나, 2025년 전장용 MLCC 납품 확대에 힘입어 영업이익 흑자전환이 예상된다.

오현진 키움증권 연구원은 "올해부터 AI 서버용 MLCC 매출이 본격화되며 외형 성장 및 수익성 증대 국면에 진입할 것"이라고 말했다.

AI 서버용 MLCC는 북미 주요 팹리스 고객사로부터 제품 승인을 받은 것으로 파악된다고 설명했다. 이에 따라 MLCC 매출은 2025년 250억원, 2026년 550억원, 2027년 948억원으로 성장할 것으로 추정했다.

2025년 실적은 매출액 2452억원(전년 대비 7% 증가), 영업이익 61억원(흑자전환)으로 전망됐다.





오 연구원은 "신규 진입 산업에 대한 성과 속도가 리스크 요인일 수 있다"면서도 "보수적인 추정치를 반영했다는 점과 이에 따른 현재 주가가 27년 기준 PER 6.4배로 저평가 국면인 점을 주목할 필요가 있다"고 말했다.





