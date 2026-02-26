본문 바로가기
[생존의 조건, 피지컬 AI 임팩트]③서용석 교수 "피지컬 AI, 인구절벽 해법이지만 '숙련'의 가치는 지켜야"

서믿음기자

입력2026.02.26 15:00

편집자주 화면에 머물던 인공지능이 로봇의 몸을 입고 실제 노동을 수행하는 '피지컬 AI' 시대가 상륙했다.

서 센터장은 미래를 예측의 영역이 아닌 '선택과 설계'의 대상으로 정의하며, 기술 도입에 앞선 사회적 합의의 중요성을 강조했다.

서 센터장은 "생성형 AI가 문서 작성, 기획, 분석 같은 지식노동을 압박했다면, 피지컬 AI는 제조·물류·건설·돌봄·농업처럼 몸을 쓰는 노동의 영역으로 들어온다"며 "인구가 줄어드는 한국에서 이 흐름은 선택지가 아니라 필수처럼 보일 수 있다"고 말했다.

인구 절벽 직면한 한국 사회서
피지컬 AI가 노동력 공백을 메울 대안인가
글로벌 석학 및 정책 전문가 4인에게 묻는 '노동의 미래'

편집자주화면에 머물던 인공지능(AI)이 로봇의 몸을 입고 실제 노동을 수행하는 '피지컬 AI' 시대가 상륙했다. 최근 현대자동차 노조가 이족보행 로봇 '아틀라스' 도입에 강력히 반발하는 등 기술 진보와 고용 불안 사이의 갈등은 이미 현실로 다가왔다. 피지컬 AI는 노동의 소멸을 고하는 종말인가, 아니면 인류 역량을 확장할 진화의 계단인가. 아시아경제는 제리 카플란 스탠퍼드대 교수와 켄 골드버그 UC버클리대 교수, 서용석 카이스트 교수, 차지호 더불어민주당 의원 등 글로벌 석학과 정책 전문가 4인에게 인류 노동의 미래를 묻는다. 기술 충격을 넘어 인구 절벽 시대의 대안과 공존의 해법을 4회에 걸쳐 모색한다.

인력난과 자동화 공포가 공존하는 한국 사회의 역설적 상황 속에서 로봇과 자율 시스템이 결합한 '피지컬 인공지능(Physical AI)'이 인구 절벽의 핵심 해법으로 부상하고 있다.


[생존의 조건, 피지컬 AI 임팩트]③서용석 교수 "피지컬 AI, 인구절벽 해법이지만 '숙련'의 가치는 지켜야" 서용석 한국과학기술원(KAIST) 문술미래전략대학원 교수가 아시아경제와 인터뷰하며 AI(인공지능)와 인간의 미래에 대해 이야기하고 있다.
서용석 카이스트(KAIST) 문술미래전략대학원 미래전략연구센터장은 최근 아시아경제와 인터뷰에서 피지컬 AI를 '노동과 생산의 판을 바꾸는 기술'로 규정하면서도, 단순한 인력 대체 논리에 매몰될 경우 막대한 사회적 비용을 초래할 수 있다고 경고했다. 서 센터장은 미래를 예측의 영역이 아닌 '선택과 설계'의 대상으로 정의하며, 기술 도입에 앞선 사회적 합의의 중요성을 강조했다.


서 센터장은 "생성형 AI가 문서 작성, 기획, 분석 같은 지식노동을 압박했다면, 피지컬 AI는 제조·물류·건설·돌봄·농업처럼 몸을 쓰는 노동의 영역으로 들어온다"며 "인구가 줄어드는 한국에서 이 흐름은 선택지가 아니라 필수처럼 보일 수 있다"고 말했다.


하지만 서 센터장은 로봇이 들어오면 숙련 인력을 정리해도 된다는 식의 접근을 경계했다. 그는 "숙련공은 불꽃 색감만 봐도 온도를 짐작하고, 설비의 진동과 소음만 들어도 이상을 알아차린다"라며 "이런 노하우는 매뉴얼 몇 장으로 만들어지는 게 아니라 오랜 현장 경험의 축적"이라고 말했다.


이어 그는 "AI가 데이터를 학습해 근접할 수는 있어도 그 데이터는 결국 현장에서 만들어진다"며 "안전과 품질의 마지막 책임은 아직 사람에게 있다"고 강조했다. 그러면서 "쉽게 잘라버리고 나중에 다시 채용하는 건 어렵다"며 "숙련은 재고처럼 쌓아둘 수 없다"고 덧붙였다.


그는 미래상을 '전면 대체'보다 '역할 이동'에 가깝다고 설명했다. 그는 "AI가 감지·판단·행동을 동시에 수행하는 단계로 가면 인간은 실행 주체에서 감독자, 설계자, 책임 주체로 이동한다"며 "현장에서는 여러 로봇과 자동화 설비를 지휘하고 예외 상황을 판단하는 역할이 중요해진다"고 말했다.


이를 두고 그는 "오케스트라 설계자에 가깝다"고 비유했다. 다만 그는 "그런 역할이 모두에게 열려 있는 것은 아니다"며 "필요한 사람 수는 줄어들 수 있다. 그래서 여기서 불평등 문제가 다시 튀어나온다"고 덧붙였다.

그는 충격이 노동시장 내부에서 계층적으로 확산될 수 있다고 진단했다. 그는 "사람을 쓰는 건 고정비용"이라며 "기업이 기존 인력을 쉽게 자르지 못하는 사회에서는 대신 신규 채용이 줄어든다. 그러면 가장 먼저 타격을 받는 건 청년층"이라고 말했다.


이어 그는 "여성, 중간 숙련 인력, 그다음 전문직 순으로 직업 가치가 흔들릴 수 있다"고 덧붙였다. 인구 감소를 보완하기 위해 선택한 자동화가 또 다른 형태의 공백, 즉 기회와 소득의 공백으로 이어질 수 있다는 지적이다.


그럼에도 그는 한국이 피지컬 AI 시대에 지닌 강점을 분명히 짚었다. 그는 "한국은 제조·하드웨어 역량이 강하다"며 "배터리·반도체·원자력·조선 같은 분야에는 공정 데이터와 노하우가 축적돼 있다"고 말했다.


이어 그는 "한국의 전략은 소프트웨어를 단순 추격하는 데 있지 않다"며 "제조 경쟁력에 AI를 깊게 결합해 격차를 더 벌리는 데 있다"고 강조했다. 또 "미국이 두뇌 역할을 하면 우리는 몸 역할을 할 수 있다"며 "요리사가 아무리 요리를 잘해도 칼이 없으면 안 된다"고 비유했다.


다만 그는 기술 전략만으로는 충분하지 않다고 선을 그었다. 그는 "피지컬 AI가 해법이 되려면 통제와 책임이 함께 설계돼야 한다"고 말했다. 이어 "방향과 가치 판단, 최종 책임은 사람의 몫"이라며 "기술만 발전시키고 윤리를 따라가지 못하면 재앙이 된다"고 경고했다.


또 "고용·복지·조세는 노동을 전제로 설계돼 왔다"며 "노동이 줄면 전제가 흔들린다"고 짚었다. 기본소득과 기본서비스에 대해서는 "복지 논쟁이 아니라 새로운 사회계약의 문제"라며 "전환 비용을 어떻게 분담할지에 대한 합의가 필요하다"고 말했다. 그는 "문명사적 전환기"라며 "핵심은 기술이 아니라 사회적 합의"라고 강조했다.




서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

