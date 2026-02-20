한컴, 해외 첫 AI 수주…日 공공인증용 안면인식 기술 공급

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

日 사이버링크스에 안면인식 기술 '한컴오스' 공급

한글과컴퓨터가 인공지능(AI) 분야에서 첫 해외 매출을 내면서 글로벌 AI 시장 진출의 포문을 열었다.

김연수 한글과컴퓨터 대표. 한글과컴퓨터 제공

한컴은 일본 사이버링크스와 AI 안면인식 설루션 '한컴 오스' 공급 계약을 체결했다고 19일 밝혔다. 한컴이 추진해 온 글로벌 AI 기술 확보와 수출 전략이 해외 매출로 이어진 첫 사례다.

사이버링크스는 일본 내 공공과 유통 분야에 특화된 클라우드 서비스를 제공하는 중견 IT 기업으로, 도쿄증권거래소 스탠다드 시장에 상장돼 있다. 특히 일본 정부의 공적 신분증인 '마이넘버 카드'를 활용한 공적개인인증 서비스(JPKI) 플랫폼 사업자로서 일본 내 신원 인증과 트러스트 사업 분야에서 입지를 갖췄다.

이번 계약을 통해 사이버링크스는 한컴을 전략적 파트너로 선정하고 비대면 본인확인(eKYC) 서비스 고도화에 나선다. 사이버링크스는 한컴의 기술을 도입해 클라우드 서비스를 이용 중인 기존 기업과 지자체 고객, 신규 고객사를 대상으로 영업 활동을 전개해 일본 eKYC 시장 점유율을 늘린다는 계획이다.

한컴 오스는 스페인 AI 생체인식 기업 '페이스피'의 기술력을 기반으로 개발한 설루션이다. 한컴은 2024년 페이스피에 전략적 투자를 단행하고 아시아태평양(APAC) 지역 독점사업권을 확보했다. 이후 한컴과 한컴위드가 함께 기술을 내재화하고 리브랜딩했다. 한컴 오스는 위·변조된 가짜 얼굴을 실시간으로 판별하는 안면인식 기술이 적용돼 딥페이크 위협에도 대응이 가능하다.

한글과컴퓨터 본사 전경. 한글과컴퓨터 제공

일본은 현재 금융, 공공, 유통 등 다양한 산업군에서 비대면 인증과 보안 설루션 수요가 늘고 있다. 한컴은 이번 수주를 앞세워 현지 시장 진출에 속도를 낼 예정이다. 이를 위해 현재 추진 중인 일본 '키라보시 파이낸셜 그룹'과의 합작법인(JV) 설립도 조속히 마무리할 계획이다. 향후 일본 시장 매출은 JV를 거점으로 관리해 금융과 공공 등 분야에서 수주 활동을 펼칠 방침이다.

김연수 한컴 대표는 "일본의 공적 인증 생태계를 이끄는 사이버링크스와의 협력은 한컴의 AI 기술력이 글로벌 보안 시장, 특히 신뢰가 최우선인 일본 시장에서 인정받았다는 방증이자 첫 결실"이라며 "글로벌 AI 보안 시장을 적극적으로 공략해 나가겠다"고 밝혔다.





한편, 안면인식 시장은 AI 기술의 발전과 맞물려 매년 성장할 것으로 전망되는 분야다. 글로벌 시장조사기관 포춘비즈니스인사이트에 따르면 올해 글로벌 안면인식 시장은 101억3000만달러(약 14조7000억원)에 달할 것으로 전망된다. 이는 전년도의 88억3000만달러(약 12조8100억원) 대비 약 14.7% 성장한 규모다. 이 기관은 글로벌 안면인식 시장이 2034년까지 305억2000만달러(약 44조2800억원) 규모로 커질 것이라고 내다봤다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

