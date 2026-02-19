영진전문대 스마트과, 법무부 '육성형 전문기술학과' 대구 유일 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대구 영진전문대학교(총장 최재영)는 법무부가 주관하는 '육성형 전문기술학과' 시범사업 공모에 대구 지역 전문대학 가운데 유일하게 선정됐다고 19일 밝혔다.

이번 시범사업은 전문성과 한국어 역량을 갖춘 외국인 유학생을 체계적으로 양성해 지역 중소기업의 인력난을 해소하기 위해 추진됐다. 법무부의 교육국제화역량 인증을 받은 전국 22개 전문대학을 대상으로 공모를 거쳐, 최종 16개 전문대학에서 각 1개 학과씩 시범 지정했다.

영진전문대학교는 AI융합기계계열 스마트 CAD/CAM과가 사업 학과로 선정됐다. 이에 따라 지역 산업체 수요에 부합하는 스마트 제조 기술과 한국어 능력을 겸비한 외국인 유학생을 집중적으로 양성하고, 졸업 후 지역 기업에 안정적으로 취업·정착하도록 지원해 지역 산업 경쟁력을 높일 계획이다.

'육성형 전문기술학과'에 입학하는 유학생에게는 다양한 제도적 혜택이 주어진다. 한국어능력시험(TOPIK) 3급 이상을 취득한 경우, 유학 비자(D-2) 발급 시 요구되는 재정 능력 요건이 면제된다. 또한 재학 중 학업과 병행 가능한 시간제 취업 허용 시간이 주당 30시간에서 35시간으로 확대된다.

졸업 이후 취업 및 체류 지원도 한층 강화된다. 해당 학과 졸업생이 사회통합프로그램 4단계를 이수하거나 TOPIK 5급 이상을 취득하고, 전공 관련 업체와 초임 연 2600만원 이상 수준의 고용계약을 체결할 경우, 신설 예정인 'K-CORE(E-7-M)' 비자를 통해 국내 체류가 가능해질 전망이다. 이는 우수 외국인 기술 인력이 지역 산업 현장에 안정적으로 안착할 수 있는 제도적 기반이 될 것으로 기대된다.

이 대학교 AI융합기계계열 스마트CAD/CAM과는 AI 대전환 시대 핵심 분야인 스마트 제조 기술을 중심으로, 컴퓨터 지원 설계(CAD)와 제조(CAM)를 융합한 실무 중심 교육을 운영해왔다. 산업체 현장과 연계한 프로젝트형 수업과 첨단 장비 기반 실습 교육을 통해 교육 경쟁력을 꾸준히 인정받고 있다.

한편, 영진전문대학교는 최근 발표된 '2025년 교육국제화역량 인증대학'에 선정되며 9년 연속 인증을 이어가고 있다. 이를 통해 외국인 유학생 관리 역량을 다시 한번 대외적으로 인정받았으며, 특히 체계적인 학사·체류 관리 시스템을 기반으로 외국인 유학생 불법체류율을 0% 수준으로 유지하는 등 안정적인 국제화 운영 성과를 보이고 있다.

또한 지난달 발표된 교육부 '고등교육기관 졸업자 취업통계조사(2024년 졸업자 기준)'에서는 해외취업 실적 전국 전문대학 1위를 기록하며, 외국인 유학생 유치·관리 역량과 해외취업 성과를 아우르는 글로벌 직업교육 선도대학으로 위상을 공고히 하고 있다.

안상욱 AI융합기계계열부장(교수)은 "법무부 육성형 전문기술학과 선정은 우리 대학과 우리 계열의 외국인 유학생 교육 역량을 대외적으로 공인받은 성과"라며 "앞으로도 국내외 학생들이 세계적 수준의 스마트 제조 기술을 습득하고 국내 유수 기업에 취업할 수 있도록 체계적인 교육과 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.





영진전문대학교는 이번 선정을 계기로 지역 산업단지 및 협력 기업과의 연계를 더욱 강화할 방침이다. 우수한 기술력을 갖춘 외국인 유학생이 지역 기업에 정착하는 선순환 구조를 구축함으로써, 학령인구 감소에 따른 산업 인력 부족 문제를 해소하고 지역 경제 활성화와 산업 경쟁력 제고에 실질적으로 기여한다는 계획이다.





