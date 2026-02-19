영천시 아이행복센터 개소 100일…'지역 돌봄 거점'으로 우뚝

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

원스톱 통합돌봄 서비스에 시민 호응 뜨거워…'K보듬 6000' 등 성과 가시화

영천시가 야심 차게 선보인 최초의 거점형 통합돌봄센터 '아이행복센터'가 개소 100일을 맞으며 지역 돌봄 정책의 핵심 플랫폼으로 빠르게 안착하고 있다.

19일 영천시에 따르면, 아이행복센터는 그동안 분산 운영되던 놀이·돌봄·육아·가족 지원 기능을 한곳에 집약한 '원스톱 서비스'를 통해 '아이 낳고 키우기 좋은 영천' 실현의 견인차 역할을 하고 있다는 평가다.

공동육아나눔터에서 보호자와 아이들이 함께 놀이 활동에 참여하는 모습. 영천시 제공

◆"둘째 가질 용기 생겨"... 이용자 만족도 '최고'

최근 시청 홈페이지에는 아이행복센터 입주시설 이용 후기가 잇따라 게시되며 높은 만족도를 얻고 있다.

"여러 돌봄 서비스를 한 곳에서 이용할 수 있어 편리하다."

"아이행복센터 덕분에 둘째를 가져도 좋겠다는 확신과 용기를 얻게 되었다."

"아픈아이 긴급돌봄센터 덕분에 갑작스러운 상황에서도 직장과 육아를 모두 지킬 수 있었다."

이처럼 다양한 칭찬 글이 꾸준히 올라오는 등 시민 호응이 확산되고 있으며, 아이행복센터가 단순 시설 개소를 넘어 실제 이용률과 만족도로 이어지는 '활성화된 돌봄 거점'으로 기능하고 있음을 보여준다.

◆24시 돌봄 운영…높은 이용률 속 대기자까지



다함께돌봄센터는 24시 돌봄체계를 운영하며 맞벌이·한부모 가정의 양육 공백 해소에 실질적인 도움을 주고 있다.

야간·긴급 돌봄 수요까지 흡수하면서 현재 대기자가 발생할 정도로 높은 이용률을 보이고 있다.

장난감도서관과 공동육아나눔터 역시 개소 이후 이용자가 꾸준히 증가하며, 대부분 시간대가 사전예약으로 운영될 만큼 활성화되었다.

특히 장난감도서관 내 돌상·백일상 스튜디오는 회원일 경우 무료(예약제)로 운영돼, 부모들의 경제적 부담을 덜어주며 높은 호응을 얻고 있다.

공동육아나눔터는 부모 간 육아 정보 공유와 소통의 장으로 자리잡았으며, 육아 품앗이 문화 확산에도 긍정적인 역할을 하고 있다는 평이다.

◆아픈아이 긴급돌봄센터 운영…맞벌이 부모 큰 호응

아픈아이 긴급돌봄센터는 영천시에 처음 도입된 시설로, 경증 질환으로 어린이집, 유치원 등·하원이 어려운 아동을 대상으로 긴급 돌봄 서비스를 제공하고 있다.

갑작스러운 아이의 질병으로 직장에 출근하지 못하는 등 돌봄 공백을 줄여주며, 특히 맞벌이 부모들에게 큰 호응을 얻고 있다.

아이행복센터는 개소 100일 만에 이용 활성화, 대기자 발생, 시민 만족도 상승이라는 등 가시적 성과를 나타내고 있다.

이는 단순한 복지시설 확충을 넘어, '거점형 통합돌봄센터'로서 영천시의 돌봄체계를 한 단계 도약시키는 전환점이 되고 있다.

시 관계자는 "아이행복센터는 시민이 체감하는 돌봄 정책의 중심 거점"이라며, "앞으로도 촘촘한 돌봄 서비스 확대를 통해 젊은 세대가 정착하고 싶은 '아이 낳고 키우기 좋은 영천'을 만들어가겠다"고 밝혔다.

한편, 영천시는 저출생 극복을 위한 '아이천국 육아친화 두레마을' 조성사업을 통해 오는 하반기까지 '부모아이 휴(休)공간'을 추가로 조성하고, '성장 단계별 공동육아 프로그램'을 운영할 계획이다.





기존의 촘촘한 돌봄 서비스에 부모의 휴식과 교류 기능, 다양한 육아 프로그램이 더해지면서, 아이행복센터는 돌봄을 넘어 가족의 일상을 함께 지지하는 통합 플랫폼으로 한 단계 도약할 것으로 기대된다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr

