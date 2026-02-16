반도체 호조에 수출 '쑥'…"증가세 9개월 연속 이어질 듯"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2월 1~10일 수출 44.4%↑

반도체 137.6% 늘어

2월 조업일수 적지만…슈퍼사이클 반도체 영향

2월 수출이 플러스를 보이며 수출 증가세가 9개월 연속 이어질 전망이다. 올해는 지난해와 달리 설 연휴가 2월에 포함돼 있어 이달 조업일수가 부족한 상황이다. 하지만 반도체 호조가 전체 수출 증가세를 견인할 것으로 예상된다.

16일 관세청에 따르면 2월 1~10일 수출액은 214억달러로 전년 동기 대비 44.4% 늘었다. 조업일수는 7.5일로 지난해 같은 기간(7.0일) 대비 0.5일 많았다. 이를 고려한 일평균수출액은 28억5000만달러로 34.8% 증가했다.

아시아경제DB

품목별로는 전년 동기 대비 반도체(137.6%)와 석유제품(40.1%), 철강제품(29.3%), 무선통신기기(27.9%), 컴퓨터주변기기(90.2%) 등은 증가했다. 승용차(-2.6%)와 선박(-29.0%) 등은 감소했다. 반도체 수출이 크게 늘면서 전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중은 31.5%를 기록하며 12.3%포인트 확대됐다.

10대 주요국으로의 수출이 모두 늘었다. 중국은 전년 동기 대비 54.1% 증가했고, 미국(38.5%)과 베트남(38.1%), 유럽연합(EU·12.2%), 대만(101.4%), 일본(31.1%), 말레이시아(136.1%), 인도(35.1%) 등도 수출이 늘었다.

이달 1~10일 수입액은 207억달러로 전년 동기 대비 21.1% 증가했다. 10대 주요품목 중 원유(-19.7%)와 가스(-2.2%), 석유제품(-14.1%) 등 3개 품목을 제외한 반도체(32.2%)와 반도체 제조장비(69.1%), 정밀기기(22.%) 등 7개 품목의 수입이 늘었다. 원유와 가스, 석탄 등 에너지 수입액은 11.9% 감소했다. 국가별로는 사우디아라비아(-30.3%)를 제외한 중국(65.5%)과 EU(39.4%), 미국(4.0%), 일본(0.5%) 등 9개 주요국으로부터의 수입이 증가했다.

이달 10일까지의 무역수지는 6억4400만달러 흑자를 기록했다. 이를 포함한 연간 무역수지는 93억5900만달러가 됐다.

2월 전체적으로도 증가세를 유지할지는 조금 더 지켜봐야 하는 상황이다. 설 명절이 포함된 2월 전체 조업일수는 19일로 지난해 같은 기간(22일) 대비 3일 적다. 다만 정부는 조심스럽게 플러스를 전망하고 있다.





정부 관계자는 "2월 조업일수가 지난해 대비 3일 적어 전체 수출에 부정적"이라면서도 "반도체 수출이 호조세를 보이고 있어 조업일수 부족에도 2월 수출이 플러스를 보일 가능성이 큰 상황"이라고 말했다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr

