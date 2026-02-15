긴 설 연휴 기간 무료 개방하는 '완도수목원'…힐링·휴식 가능

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국내 최대 규모 난대림 수목원

완도수목원 등산로 전경. 전남도 제공

전라남도산림연구원 완도수목원은 설을 맞아 고향을 찾는 귀성객과 관광객이 수목원을 편안하게 이용하도록 15일부터 18일까지 일부 구역을 무료 개방한다고 밝혔다.

무료 개방은 성묘와 관광을 겸해 완도를 방문하는 이용객에게 자연 속 휴식공간을 제공하고, 완도수목원의 아름다운 난대숲을 널리 알리기 위해 마련됐다.

주요 개방시설은 산림박물관을 제외한 31개 전문소원(식물을 형태ㆍ분류학적 특징, 종별로 수집하여 전시·보전하는 곳)과 아열대온실, 탐방로, 등산로 등 실내·외 관람시설이다.

완도수목원은 2,33㏊에 달하는 국내 최대 규모 난대림 수목원으로 동백나무, 붉가시나무 등 814종의 자생식물이 분포하고 있으며, 겨울철에도 늘푸른 산림자원을 자랑하며 푸른 숲과 바다가 어우러진 천혜의 자연경관을 즐길 수 있다.





안병석 완도수목원장은 "고향을 찾은 귀성객과 관광객이 가족과 함께 완도수목원에서 여유로운 시간을 보내면서 힐링하길 바란다"며 "안전수칙을 지켜준다면 더욱 즐겁고 뜻깊은 명절 나들이가 될 것"이라고 말했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

