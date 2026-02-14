금산군-KBO, 스포츠 마케팅 통해 '지역 경제 활성화' 협력

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

박범인 금산군수·허구연 한국야구위원회(KBO) 총재 면담



퓨처스 리그 시설 보완·국제 티볼 대회 개최 등 협력 강화

왼쪽부터 박범인 금산군수, 허구연 한국야구위원회(KBO) 총재(사진=금산군 제공)

AD

금산군이 한국야구위원회(KBO)와 함께 금산 야구장을 활용한 스포츠 마케팅을 통해 지역 경제 활성화에 박차를 가하며 야구로 하나 되는 금산을 만든다.

지난 12일 박범인 금산군수가 금산군청을 찾은 허구연 한국야구위원회(KBO) 총재와 면담을 갖고 야구 관련 행사 유치를 통한 저변 확대와 상호 발전 방안을 논의했다.

이날 면담에는 박 군수와 허 총재를 비롯해 금산군체육회, 금산군야구소프트볼협회 등 단체의 주요 관계자들이 참석해 야구를 통한 지역 발전 방안을 심도 있게 논의했다.

특히, 금산 야구장을 중심으로 동호인 야구 및 아마추어 대회 개최를 지속적으로 확대하고 프로야구 경기 관람이 쉽지 않은 금산군민을 위해 대형 전광판을 활용한 중계방송 송출과 단체 응원 프로그램 운영 등 지역 커뮤니티 활성화 방안을 폭넓게 검토했다.

또한, 퓨처스리그 경기 개최를 위한 시설 보완과 운영 모델에 대해서도 의견을 나눴다.

군은 퓨처스 리그 티비(TV) 중계 광고 스폰서십 참여를 검토 중이다. 이를 통해 금산세계인삼축제와 지역 특산물을 전국적으로 홍보함으로써 브랜드 가치를 높이고 유동 인구를 유입시키는 스포츠 마케팅 효과를 노린다는 전략이다.

또한, 한국야구위원회(KBO)의 저변 확대 프로그램인 티볼 대회를 전국 초교 팀은 물론 일본·대만 초청팀이 함께하는 국제 대회로 공동 개최하기로 뜻을 모았다.

군 관계자는 "한국야구위원회(KBO)와의 협력은 금산군이 중부권 야구 메카로 도약하고 지역 경제에 활력을 불어넣는 중요한 전환점이 될 것"이라며 "국제적인 스포츠 행사 유치와 철저한 관리로 군민의 자부심을 높이겠다"고 말했다.





AD

한편, 금산군은 2024년부터 유소년 및 아마추어 야구 대회를 꾸준히 개최해 오고 있으며 지난해 금산 야구장의 대형 전광판을 활용해 광역 연고권 프로 구단인 한화 이글스의 포스트시즌 경기를 생중계하고 금산군민 단체 응원전을 진행하는 등 지역 내 야구 열기를 이어가고 있다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>