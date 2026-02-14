송언석 의원, 국민 목숨 위협 범죄 음주·무면허 운전 근절

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

연휴 기간 음주운전 집중 단속

음주·무면허 운전은 어떤 경우에도 용납 안돼

송언석 국회의원(국민의힘 원내대표 경북 김천·3선)이 경찰청으로부터 제출받은 자료를 분석한 결과, 최근 5년간 명절 연휴 집중단속에도 불구하고 연휴 기간 음주·무면허 운전 적발 건수가 평시 수준을 웃돌거나 비슷한 수준을 보이는 것으로 나타났다.

특히, 설 명절보다 추석 명절 기간에 음주운전 적발 건수가 더 많이 발생하고 있으며, 일부 연도에서는 추석 기간 음주운전이 평시 연중 일평균보다도 높은 수준을 보인 것으로 나타났다.

경찰청에서 제출한 음주·무면허 운전 적발건수 자료에 따르면, 2025년 음주운전 적발 건수는 일평균 290.1건으로 집계됐다. 그러나 같은 해 추석 연휴 기간 음주운전 적발 건수는 일평균 293.0건으로, 연중 평균을 웃돌았다. 반면 설 연휴 기간 음주운전 적발은 일평균 221.8건으로, 추석에 비해 크게 낮은 수준을 보였다.

이러한 경향은 이전 연도에서도 반복됐다. 2023년 추석 연휴 기간 음주운전 적발 건수는 일평균 399.3건으로, 설 연휴(262.5건)는 물론 연중 평균(356.6건)을 크게 웃돌았으며, 2022년 역시 추석 연휴 음주운전 일평균 373.0건으로, 설 연휴(255.6건)와 연중 평균(356.9건)보다 높게 나타났다.

무면허 운전 역시 비슷한 양상이 나타났다. 2025년 무면허 운전 적발은 연중 일평균 182.8건, 설 연휴 87.8건이었으나, 추석 연휴에는 일평균 132.0건으로 집계됐다. 2024년에도 추석 명절 무면허 운전 적발건수는 일평균 202.6건으로, 설 연휴(94.0건)를 훨씬 상회하고 연중 평균(216.8건)에 근접한 수준을 기록했다.

이 같은 통계는 가족 단위 이동이 집중되는 명절 기간에도 음주운전과 무면허 운전의 위험이 여전히 도로 위에 존재하고 있음을 보여주고 있다.

송언석 원내대표는 "음주운전과 무면허 운전은 단 한 번의 선택으로도 돌이킬 수 없는 사고로 이어질 수 있다"며, "음주운전과 무면허 운전은 어떤 경우에도 용납될 수 없는 행위인 만큼, 국민 여러분께서 항상 경각심을 가지고 절대 하지 말아주시길 당부드린다"고 밝혔다.





이어 "한 사람의 무책임한 선택이 본인뿐 아니라 타인의 생명까지 위협할 수 있는 만큼, 서로를 배려하는 안전 운전 문화가 무엇보다 중요하다"며 "명절 연휴를 안전하게 보내기 위해 기본적인 교통 안전 수칙을 지켜달라"고 강조했다.





