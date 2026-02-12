[속보]반도체 훈풍에…코스피 최초 5400 돌파

AD

12일 코스피 지수가 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 회사의 주가 상승에 힘입어 신고가를 경신했다.

이날 코스피는 전거래일 대비 70.90포인트(1.32%) 오른 5425.39에 개장했다.





코스피 지수가 5400포인트를 넘은 것은 사상 최초다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr

