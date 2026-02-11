英 핵시설 해체 현장까지 뛰어든 스팟…현대차 로봇시대 성큼

사람 접근이 제한된 위험 구역 점검

작업자 위험 노출 크게 줄여

현대자동차그룹 로봇 '스팟'이 영국에서 원자력 시설 해체 작업에 참여해 사람이 진입하기 어려운 구역에서 데이터 수집과 원격 점검 등을 수행하며 산업적 가치를 입증하고 있다.

11일 현대차그룹에 따르면 영국 원자력 시설 해체 당국 산하 공기업 '셀라필드(Sellafield)'는 스팟이 핵시설 해체 현장에 활용되고 있다고 최근 공개했다. 스팟은 현대차그룹 로봇 계열사 보스턴다이나믹스가 개발한 4족 보행 로봇이다.

현대자동차그룹 로봇 전문 계열사 보스턴다이나믹스 4족 보행 로봇 '스팟'이 영국 원자력 시설 해체 공기업 셀라필드의 작업 현장을 순찰하고 있다. 현대차

셀라필드는 영국 내 원자력 시설의 해체 및 방사성 폐기물 관리를 담당하는 공기업으로, 방사선 영향과 복잡한 내부 구조로 인해 사람의 접근이 제한되는 고위험 작업 환경을 가지고 있다. 현장에서는 정확한 데이터 수집을 통한 정밀한 검사가 필수적이지만, 동시에 작업자 안전 확보가 어려운 과제로 남아있었다.

셀라필드는 이러한 문제를 해결하기 위해 로봇 기반 현장 점검 체계를 도입했으며, 스팟을 선택했다. 현장에 투입된 스팟은 핵시설 환경에 맞춰 다양한 감지 센서와 기능을 장착하고 있으며, 기동성이 뛰어나 거친 지형과 계단을 포함한 복잡한 구조물 내에서도 안정적으로 이동할 수 있다고 소개했다.

또 스팟은 360도 영상 촬영과 3D 라이다(LiDAR) 스캐닝을 통해 현장 구조를 정밀하게 파악하며, 관리자는 실시간 영상 스트리밍을 통해 원격으로 현장 상황을 확인할 수 있다고 밝혔다.

스팟은 감마선과 알파선 측정을 통해 방사선 물질의 존재 여부를 확인하는 '방사선 특성화' 작업을 수행하며, 최근에는 시설 내 방사선 오염 여부를 확인하기 위한 '시료 채취' 시험 작업도 성공적으로 수행했다. 이에 작업자의 위험 노출을 크게 줄이는 효과를 거뒀다.

셀라필드는 개인 보호 장비 사용 감소로 인한 작업 폐기물 저감 효과도 나타나고, 고품질 실시간 데이터 확보를 통해 의사결정 속도가 개선되고 있다고 설명했다.

현대자동차그룹 로봇 전문 계열사 보스턴다이나믹스 4족 보행 로봇 '스팟'이 오염 시료 채취 도구를 장착하고 바닥면 채취 작업을 시연하고 있다. 현대차

셀라필드는 2021년 스팟 시험 운영을 시작으로 복잡한 환경에서의 운용 가능성을 검증했으며, 2024년 고위험 방사능 구역에서도 스팟을 점검 작업에 활용해 고품질 현장 이미지와 방사선 데이터를 수집하고 있다고 밝혔다. 지난해에는 영국 원자력 분야 최초로 발전소 허가 구역 외부에서 스팟 원격 시연을 성공적으로 수행, 작업자와 현장을 분리한 완전 원격 작업 가능성도 확인했다.

셀라필드는 향후 파트너들과 협력해 스팟에 새로운 센서 팩을 적용함으로써 방사능 지도 작성, 환경 특성 분석 등 보다 폭넓은 작업에 투입할 계획이다. 영국 공영 방송 BBC도 셀라필드의 스팟 기반 시료 채취 기술 시험 내용을 보도하기도 했다.





보스턴다이나믹스는 휴머노이드 로봇 아틀라스를 비롯해 스팟, 스트레치, 자체 로봇 프로젝트를 선보이며 로봇이 위험한 작업을 대신하고 인간은 감독과 창의성에 집중하는 미래 비전을 최근 'CES 2026'에서 제시한 바 있다. 스팟은 포스코를 비롯해 호주 최대 천연가스 생산업체 우드사이드 에너지, 글로벌 식품 기업 카길 등 산업현장에서 감지, 검사, 순찰 업무를 수행하고 있다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

