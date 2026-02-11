골드만삭스 대표 "트럼프 포퓰리즘 정책, 美경제성장 촉진"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

11월 중간선거 앞두고 낙관적 평가

변수 있지만…"자본시장에 건설적 해"

FT "월가 트럼프 맞설 의지 약해"

데이비드 솔로몬 골드만삭스 최고경영자(CEO). 로이터연합뉴스

데이비드 솔로몬 골드만삭스 최고경영자(CEO)가 트럼프 대통령이 11월 미국 중간선거를 앞두고 포퓰리즘성 정책들을 계속 내놓을 것으로 내다봤다.

10일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면, 솔로몬 CEO는 마이애미에서 개최된 UBS 콘퍼런스에서 "미국에는 중간선거가 있고, 이에 앞서 포퓰리즘적 조치를 취하려는 대통령이 있다"며 "이같은 조치는 대체로 경기 부양적 성향을 띤다"고 말했다.

그는 일례로 신용카드 이자율 10% 제한, 약값 인하, 단독주택 기관 매입 제한 등을 꼽으며 "이같은 조치는 성장 촉진 효과를 내고, 골드만삭스의 투자은행(IB) 사업 전반에도 도움이 될 것"이라고 자신했다.

다만 솔로몬 CEO는 무역, 인플레이션, 지정학적 불확실성 등 측면에서는 여러 변수가 잘못될 수 있다고 경고했다. 이같은 요소가 거시 모멘텀을 둔화시키는 "요철"로 작용할 수 있다는 의미다.

그러면서도 "2026년은 자본시장과 인수합병(M&A) 모두에서 상당히 건설적인 한 해가 될 가능성이 크다"면서 "그 결과는 이 자리에 있는 사람들에게 매우 우호적일 것"이라고 덧붙였다.

FT는 이 같은 낙관론은 자유시장과 최소한의 정부 개입을 선호해온 월가의 전통적 입장과 대비된다고 짚었다. 트럼프의 비정통적 정책을 묵인하는 행위는 월가에 트럼프 대통령에 공개적으로 맞서려는 의지가 얼마나 약한지 보여준다는 해석도 나온다고 전했다.

11월 중간선거를 앞두고 트럼프 대통령은 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장 후임으로 케빈 워시 전 Fed 이사를 임명했다. 트럼프 대통령은 금리를 대폭 인하해야 한다고 공개적으로 파월 의장 등을 비판해왔다. 현재 미국 기준금리는 3.5~3.75%다.





온라인 베팅 사이트 칼시와 폴리마켓에 따르면, 하원 선거에서는 야당인 민주당이 크게 앞설 것으로 전망된다. 상원은 공화당이 지배력을 유지할 것으로 예상됐다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr

