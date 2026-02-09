"4분에 1대씩 훔친다"…프랑스서 차량 도난 당하는 이유

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

다른 차로 둔갑시켜 중고로 재판매

프랑스에서 차량 도난이 4분에 1대꼴로 발생하며, 도난 차량 상당수는 중고차 시장에서 유통되고 있는 것으로 나타났다.

9일(현지시간) 일간 르피가로가 인용해 보도한 내무부 통계에 따르면 지난 한 해 동안 프랑스에서 발생한 차량 도난은 12만5200건이었다. 단순 계산으로 약 4분에 한 건씩 차량 절도 사건이 발생한 셈이다.

절도 건수는 전년과 비슷한 수준이지만, 범죄 방식은 크게 달라졌다. 범죄 조직들이 유럽 중고차 시장에 공급하기 위해 도난 차량을 '위장'하는 기술을 전문화했다는 것이다.

프랑스 차량 도난 방지 서비스업체 코요테시큐어의 스테판 쿠르틀랭 마케팅 이사는 "과거엔 차를 주로 부품용으로 분해하거나 항구 등을 통해 동유럽이나 아프리카로 유출하는 사례가 빈번했다"고 설명했다. 하지만 지난해 도난 차량을 추적한 결과, 약 40%는 벨기에와 독일에 있는 불법 변조 작업장에서 발견됐다. 이들 차량은 이곳에서 차량 이력을 조작한 뒤 정상 중고차인 것처럼 꾸며져 유럽 내에서 다시 판매된다.

쿠르틀랭 이사는 이런 변화가 자동차 시장 동향을 반영한다고 말했다. 그는 "경제적 여건이 다소 복잡해졌다. 신차 구매는 줄고 중고차 구매가 늘고 있다"며 "범죄자들은 이 흐름에 편승해 중고차 시장에 제품을 공급하고 있다"고 설명했다.

범죄 조직은 중고차 시장에서 수요가 높은 차종을 집중적으로 노리고 있다. 코요테시큐어에 따르면 푸조 5008이나 3008, 르노 클리오, 토요타 RAV4 같은 차종이 주 범죄 대상이다. 스포츠유틸리티차(SUV)가 도난 차량의 약 70%를 차지하며 하이브리드차도 절반에 달한다.

특히 범죄 조직은 차량을 다시 팔기 위해 차를 훼손하지 않는 절도 수법을 사용하는 것으로 알려졌다.





코요테시큐어는 이들이 전자 해킹 방식을 통해 경보기를 끄고 차에 흠집도 내지 않은 채 몇 분 만에 문을 열고 시동을 걸어 훔쳐 간다고 설명했다.





허미담 기자 damdam@asiae.co.kr

