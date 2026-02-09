"숙제를 안해? 스쾃 800개"…교사 체벌에 태국 교육계 발칵

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

SNS 통해 사건 알려져…전담팀 파견

학생 상태는 정상으로 확인

태국의 한 교사가 숙제를 제출하지 않았다는 이유로 학생에게 스쾃 800개를 시킨 사실이 알려지면서 교육당국이 조사에 나섰다.

5일(현지시간) 태국 현지 매체 타이가 등을 종합하면 교육부 산하 기초교육위원회는 중부 롭부리주의 한 중등학교에서 교사가 학생에게 과도한 체벌을 가한 사실이 확인됐다며 즉각 진상 조사에 들어갔다고 밝혔다.

해당 사건은 학생의 아버지가 "아들이 숙제를 제출하지 않았다는 이유로 스쾃 800회를 한 뒤 심한 다리 통증으로 병원에 입원했다"고 공개하면서 태국 내 전국적으로 확산됐다.

학생은 학교를 계속 다니고 싶다는 의사를 밝혔지만, 사건 이후 불안 증세가 남아 있어 반을 옮기기를 희망하고 있는 것으로 전해졌다. 또 신장 기능은 정상적으로 확인됐으며, 근육 효소 수치도 안정된 상태이지만 재활 치료는 계속 받는 것으로 확인됐다.

위원회는 "해당 체벌이 실제로 이뤄졌다는 사실을 1차 확인했다"며, SNS를 통해 사건이 알려진 직후 사실 확인 전담팀을 현장에 파견했다고 설명했다.





롭부리주 주지사도 입장을 내고, 관계 공무원들에게 학생과 가족을 찾아가 지원 상황을 점검하도록 지시했다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

