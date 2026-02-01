다카이치 총리 "책임있는 적극재정 추진하겠다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"현 각료들 바꿀 생각 없어"

감세 공약 가속화 예상

연합뉴스

AD

다카이치 사나에 일본 총리는 8일 집권 자민당의 압승이 기정사실로 되자 책임 있는 적극재정을 강력하게 추진하겠다고 밝혔다.

다카이치 총리는 이날 밤 자민당의 중의원 의석(465석) 단독 과반 확보가 확실해진 상황에서 NHK의 취재에 응해 "제가 꼭 심판받고 싶었던 것은 경제 재정 정책을 크게 전환하는 책임 있는 적극 재정"이라며 "특히 위기관리 투자와 성장 투자를 확실히 추진해 나갈 것"이라고 말했다.

이번 자민당 공약에도 '적극 재정'이 들어가 있다. 앞서 다카이치 총리는 유세 기간에 '책임 있는 적극재정'을 강조하며 투자를 통해 일본 경제를 성장시키고 '강한 경제'를 달성하겠다고 주장했다.

그는 조만간 출범될 2차 다카이치 내각의 각료진과 관련해서는 "지금 각료들은 좋은 팀이라고 생각한다"며 "모두가 정말 열심히 일하고 결과를 내는 만큼 바꾸려는 생각은 없다"고 말했다.

다만 연립 여당인 일본유신회가 각료 후보를 낸다면 "생각해볼 문제일 것"이라고 덧붙였다. 그는 식료품 소비세율 감세 관련 공약과 관련해서는 "논의를 가속하고자 한다"고 말했다.





AD

그는 이번 총선으로 중의원은 여당이 압도적인 다수석을 차지했지만, 참의원은 여전히 여소야대인 상황인 데 대해 "야당이 동의를 얻을 수 있는 부분은 협력해주기를 호소한다"고 밝혔다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>