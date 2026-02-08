젤렌스키 "美, 러·우 종전 협상 시한 6월로 제시"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

우크라이나, "다음주 마이애미 회담" 美 제안 수락

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 7일(현지시간) 미국이 러시아와 우크라이나 종전 협상 시한을 오는 6월로 제시했다고 밝혔다.

AP, AFP 통신 등에 따르면 젤렌스키 대통령은 이날 대언론 담화에서 "미국은 올여름 시작 전까지 전쟁을 끝낼 것을 양측에 제안했으며 이 시간표에 따라 양측에 압력을 행사할 것으로 보인다"며 이같이 전했다.

젤렌스키 대통령은 올해 11월 중간선거가 예정된 미국이 내부적 이유로 이 같은 일정을 제시했다고 생각한다고 말했다. 그는 미국이 3자 회담을 처음으로 미국에서 내주 열자고 제안했다며 플로리다주 마이애미에서 열릴 수 있다고 말했다. 그러면서 우크라이나는 참석한다고 강조했다. 다만 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 다음 3자 회담을 미국에서 개최할 계획은 없으며 그런 논의도 없었다는 입장이다.

종전을 위한 미·러·우크라이나 3자 회담은 지난달 23∼24일, 이달 4∼5일 두차례 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 열렸으나 우크라이나 영토 할양을 놓고 러시아와 우크라이나의 이견으로 큰 진전이 없었다. 러시아는 돈바스(우크라이나 동부 도네츠크·루한스크주) 지역에서 우크라이나의 완전 철군을 요구하지만 우크라이나는 받아들일 수 없다는 입장이다.

젤렌스키 대통령은 러시아의 제안에 따라 미국과 러시아가 우크라이나에 영향을 미칠 수 있는 거래가 포함된 12조달러(약 1경7600조원) 규모 양자 경제 협정을 논의 중이라고 전했다. 또한 정보 소식통을 통해 이 같은 미·러 경제 협력안을 담은 '드미트리예프 패키지' 문건을 확인했다고 설명했다. 평화 협상에 러시아 대표로 참여하는 국부펀드 대표이자 대통령 특사인 키릴 드미트리예프의 이름을 딴 제안이다.

이와 관련해 젤렌스키 대통령은 모든 양자 협의 내용을 알지는 못한다고 했다. 그러면서도 "협정 중 일부가 우크라이나의 주권이나 안보 관련 사안을 포함할 수 있다는 신호가 있다"고 짚었다. 이어 "우리는 우크라이나를 배제한 채 이뤄지는 어떠한 합의도 지지하지 않을 것임을 분명히 한다"고 단언했다.





앞서 트럼프 대통령은 러시아의 종전 동의를 유도하기 위해 제재를 완화하고 경제 협력을 재개할 가능성을 시사했다. 하지만 젤렌스키 대통령은 전쟁 수익 차단을 위해 오히려 대러시아 제재를 강화해야 한다는 입장이다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

