李 "민주주의 적" 지적에…대한상의, '자산가 유출' 부실 통계 인용 공식 사과

"내부 시스템 보강해 재발 방지"

대한상공회의소(대한상의)가 최근 배포한 상속세 관련 보도자료에서 검증되지 않은 외부 통계를 인용해 논란을 일으킨 데 대해 공식 사과했다. 이재명 대통령이 해당 자료를 "민주주의의 적", "고의적 가짜뉴스"라고 강력 질타한 지 하루 만이다.

대한상의는 7일 사과문을 내고 "지난 3일 배포한 '상속세수 전망분석 및 납부방식 다양화 효과 연구' 보도자료 내용 중 고액 자산가 유출 관련 외부 통계를 충분한 검증 없이 인용해 불필요한 혼란을 초래한 데 대해 깊이 사과드린다"고 밝혔다.

이어 "향후 이러한 사례가 재발하지 않도록 엄중한 책임감을 바탕으로 자료 작성 시 사실관계 및 통계의 정확성 등을 충실히 검증하겠다"며 "이를 객관적으로 점검할 수 있도록 내부 시스템을 보강하는 등 더욱 유의하겠다"고 덧붙였다.

앞서 대한상의는 영국 이민 컨설팅사 헨리앤파트너스의 조사 결과를 인용해, 지난해 한국을 떠난 고액 자산가가 2400명으로 전년 대비 2배 급증해 세계 4위 수준이라는 내용의 보도자료를 배포했다.

하지만 해당 조사의 통계 산출 방식이 불투명하고 신뢰도가 낮다는 지적이 국내외에서 제기되자 논란이 확산됐다. 대한상의는 자료 배포 당일 오후 "해당 자료를 학술적·공식 통계로 인용하기에는 한계가 있다"며 인용 자제를 요청했으나 파장은 가라앉지 않았다.





이 대통령은 7일 엑스(X·옛 트위터)를 통해 이번 논란을 다룬 언론사 칼럼을 공유하며 비판 수위를 높였다. 이 대통령은 "법률에 의한 공식 단체인 대한상의가 이런 짓을 공개적으로 벌이다니 믿어지지가 않는다"며 "주권자 국민의 판단을 흐리려는 고의적 가짜뉴스는 민주주의의 적"이라고 규정했다. 또한 "엄중하게 책임을 묻고 재발 방지 장치를 만들어야겠다"며 강력한 대응을 시사했다.





