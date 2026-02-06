"든든하다"…WBC 대표팀 한국계 빅리거 4명 합류

김하성, 송성문, 문동주 부상 공백 최소화

오브라이언 마무리, 더닝 선발 및 불펜 역할

위트컴 유틸리티, 존스 공수 겸비 외야수

2026 월드베이스볼클래식(WBC) 한국 야구대표팀에 메이저리그(MLB) 출신 한국계 외국인 선수 4명이 합류했다.

한국야구위원회(KBO)는 6일 서울 중구 한국프레스센터에서 2026 WBC 대표팀 기자회견을 열고 "MLB에서 활약 중인 한국계 외국인 선수 셰이 위트컴(휴스턴), 저마이 존스(디트로이트), 라일리 오브라이언(세인트루이스), 데인 더닝(시애틀)이 WBC 한국 야구대표팀에서 뛴다"고 밝혔다.

17년 만에 8강 진출을 노리는 대표팀에 큰 힘이 될 전망이다. 이들은 부상으로 빠진 김하성(애틀랜타), 송성문(샌디에이고), 문동주(한화) 등을 대체할 수 있는 핵심 자원으로 평가받고 있다. 팀의 부족한 자원 공백을 해결해 줄 수 있을 것으로 기대된다. 특히 오른손 타자와 불펜 투수 부족 문제 역시 해결해 줄 수 있을 것으로 보인다.

세인트루이스 오른손 불펜 투수 라일리 오브라이언이 WBC 한국 야구 대표팀에 발탁됐다. AFP연합뉴스

대표팀에 합류하는 4명의 선수는 모두 어머니 쪽이 한국계다. WBC에선 부모 중 한 명의 혈통에 따라 소속 국가 대표팀을 선택할 수 있다. 대표팀이 한국계 빅리거 선수를 발탁한 건 2023년 대회가 처음이었다. 당시 대표팀은 한국계 이민 2세인 어머니와 미국인 아버지 사이에서 태어난 토미 현수 에드먼(LA)을 엔트리에 넣었다.

류지현 대표팀 감독은 이날 기자회견에서 "한국계 선수들이 포함되면 좌우 균형이 좋은 라인업을 구성할 수 있을 것이란 기대감이 있었다. 선수들이 어머니의 나라에서 태극 마크를 달고 뛸 수 있어 영광스럽다고 의사를 적극적으로 표시했다"고 발탁 배경을 설명했다.

위트컴은 2024년 데뷔한 오른손 타자 내야수다. 2루수와 3루수, 유격수 심지어 외야수까지 소화 가능한 유틸리티 자원이다. 빅리그 통산 성적은 40경기 타율 1할7푼8리(73타수 13안타)에 그쳤지만, 지난해 트리플A에서 타율 2할6푼7리, 25홈런, 64타점, OPS(출루율+장타율) 8할6푼9리로 준수한 성적을 거뒀다. 대표팀에선 부상으로 빠진 김하성과 송성문의 공백을 메울 전망이다.

존스는 2020시즌부터 빅리그에서 뛰었던 오른손 타자 외야수다. 지난 시즌 72경기에서 타율 2할8푼7리, 7홈런, 23타점, OPS(장타율+출루율) 9할3푼7리의 활약을 펼쳤다. 2016년 MLB 드래프트에서 1라운드에 워싱턴의 지명을 받아 프로 생활을 시작한 이후, 시카고와 텍사스, 애틀랜타 등에서 뛰었다.

류지현 WBC 한국 야구 대표팀 감독이 한국계 메이저리거를 발탁한 배경을 설명하고 있다. 연합뉴스

오브라이언과 더닝은 확실한 '이닝 이터' 역할을 해줄 것으로 보인다. 오브라이언은 시속 160km 강속구를 뿌리는 오른손 투수다. 지난 시즌 팀의 핵심 불펜 투수로 활약하며 42경기에서 48이닝을 뛰었다. 삼진 45개를 잡았고, 3승 1패 6세이브 평균자책점 2.06을 기록했다. 류 감독은 오브라이언을 마무리 투수로 쓸 계획이다. 그는 "오브라이언은 메이저리그에서도 강력한 투구를 하고 있다. 기본적으로 마무리로 생각하고 있다. 7회부터 9회 사이에 팀이 가장 필요한 시기에 투입하려고 한다"고 말했다.

더닝은 화이트삭스, 텍사스 등에서 두루 활약한 오른손 투수다. 빅리그 통산 136경기에 등판해 28승 32패 2세이브 3홀드 평균자책점 4.44를 기록했다. 이번 대회에선 선발과 불펜을 오간다. 4명의 합류 시점은 일본 오키나와 2차 전지훈련 이후 오는 3월 2일 오사카에서 펼쳐지는 시범경기 직전이 될 것으로 보인다.

◆월드베이스볼 클래식 국가대표 선수단 명단(총 30명)

투수(15명)= 데인 더닝(시애틀), 곽빈(두산), 조병현, 노경은(이상 SSG), 박영현, 고영표, 소형준(이상 kt), 원태인(삼성), 류현진, 정우주(이상 한화), 송승기, 손주영(이상 LG), 고우석(디트로이트 산하 마이너리그), 라일리 오브라이언(세인트루이스), 김영규(NC)





야수(15명)= 김혜성(다저스), 김도영(KIA), 김주원(NC), 문보경, 신민재, 박해민, 박동원(이상 LG), 노시환, 문현빈(이상 한화), 셰이 위트컴(휴스턴), 안현민(kt), 저마이 존스(디트로이트), 구자욱(삼성), 이정후(샌프란시스코), 최재훈(한화)





