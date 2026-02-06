[뉴욕 특징주]비트코인 7만달러 붕괴에 급락한 스트래티지

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

세계 최대 비트코인 보유 기업인 스트래티지(Strategy Inc.)의 주가가 급락했다. 비트코인이 심리적 지지선으로 불리던 7만달러 선이 깨진 것이 영향을 미쳤다는 분석이 나온다.

5일(현지시간) 스트래티지는 전 거래일 대비 17.12% 급락한 106.99달러를 기록했다. 시간 외 거래에서도 하락세가 이어지고 있다.

스트래티지는 세계에서 비트코인을 가장 많이 보유한 기업으로 꼽힌다. 보유한 비트코인은 약 71만개에 달한다.

비트코인은 최근 지속해서 하락하고 있다. 비트코인은 지난해 10월 12만달러를 기록하며 사상 최고가를 기록한 뒤 조정을 거듭하며 이날 6만달러 선까지 밀렸다. 고점 대비 하락 폭은 50%에 육박한다.





시장에서는 스트래티지의 평가손실 확대 가능성도 우려하고 있다. 이달 1일 코인데스크에 따르면, 스트래티지의 비트코인 평균 매입 단가는 7만6037달러로, 현재 가격 대비 약 20% 높은 수준이다.





