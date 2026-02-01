컬링 믹스더블 김선영·정영석 예선 2연패

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

컬링 믹스더블의 김선영·정영석 조가 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 예선에서 2연패에 빠졌다.

김선영·정영석 조는 5일 이탈리아 코르티나담페초의 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 예선 두 번째 경기에서 이탈리아의 스테파니아 콘스탄티니·아모스 모사네르 조에 4-8로 졌다.

컬링 믹스더블 국가대표 김선영·정영석이 5일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 밀라노·코르티나 동계올림픽 이탈리아와의 경기에서 투구를 하고 있다. [사진 제공= 연합뉴스]

AD

앞서 김선영·정영석 조는 예선 첫 번째 경기에서도 스웨덴의 '친남매 조' 이사벨라 브라노·라스무스 브라노에게 3-10으로 완패했다.

예선 초반 강호들을 잇따라 만나면서 연패에 빠진 상황이다. 첫 번째 상대였던 이사벨라 브라노·라스무스 브라노 조는 2024년 세계선수권 우승팀이고, 두 번째 상대였던 스테파니아 콘스탄티니·아모스 모사네르 조는 2022 베이징 동계올림픽에서 금메달을 딴 강호다.

컬링 믹스더블은 10개 팀이 라운드로빈 방식으로 예선을 치르고, 상위 4개 팀이 준결승에 진출해 최종 순위를 가린다.





AD

김선영·정영석 조는 6일 오전 3시5분 스위스와 예선 세 번째 경기를 한다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>