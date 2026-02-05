"집값 상승 수도권 외곽까지 확산"…아파트 분양전망지수 오름세

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전국 지수 17.7P 상승

서울 14.8P 올라…인천은 이보다 높은 17.9P ↑

"주택 가격 상승이 분양 시장에 긍정 영향 기대"

서울 시내 아파트 모습. 연합뉴스

수도권을 중심으로 집값 상승세가 이어지면서 아파트 분양전망지수가 상승했다.

주택산업연구원(주산연)은 주택 사업자를 대상으로 설문 조사한 결과 2월 전국 아파트 분양전망지수는 전월보다 17.7포인트 상승한 98.1로 집계됐다고 5일 밝혔다. 분양전망지수는 주택 사업자를 대상으로 분양을 앞두고 있거나 분양 중이 단지 여건을 조사해 수치화한 지표다. 지수가 100을 넘으면 분양 전망이 긍정적이라는 것을, 100 미만이면 그 반대를 의미한다.

수도권은 15.6포인트 오른 104.8, 비수도권은 18.0포인트 상승한 96.6으로 전망됐다. 수도권 중에서 서울은 14.8포인트 상승한 111.9로 파악됐다. 인천은 서울보다 높은 17.9포인트 오른 100.0, 경기는 14.4포인트 상승한 102.6으로 나타났다.

주산연은 "수도권 집값 상승세가 지속되고 있는 가운데 주요 지역의 매물 잠김 현상과 전세가격 상승 등으로 주택가격 상승 흐름이 수도권 외곽 지역까지 확대됐다"라며 "분양시장에 긍정적인 영향을 미칠 것이라는 기대감이 반영됐다"고 설명했다.

이어 "다만 최근 정부의 강력한 다주택자 양도세 중과 의지가 시장에 어떤 영향을 미칠지는 지켜보아야 할 것으로 보인다"라며 "다주택자 양도세 중과 유예 종료는 이른바 '똘똘한 한채' 선호 현상을 심화시켜 부동산 시장의 양극화를 심화시킬 우려가 있다"고 전했다.

비수도권에서는 전남이 32.3포인트 오른 92.3으로 집계됐다. 세종도 28.5포인트 올랐고 강원 28.1포인트, 제주 25.9포인트, 광주 23.6포인트 상승했다.

주산연은 "전국적으로 분양시장 전망이 큰 폭으로 상승한 것은 서울 및 경기 일부 지역의 강력한 대출 규제로 수도권 외곽 및 지방 광역시를 중심으로 풍선효과가 발생하고 착공 물량이 감소하면서 신규 분양 물량에 사람들의 관심이 높아진 영향으로 보인다"라고 했다.

그러면서 "최근 수도권 도심 내 유휴부지를 활용한 '1·29 공급대책'이 발표됐는데 수도권 내 6만 호 주택 공급 계획은 수도권 부동산 시장 안정에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 평가된다"라면서도 "대부분 단지의 착공 시점이 2028년 이후로 예정돼 있어 단기적인 시장 파급효과는 크지 않을 것으로 보인다"라고 덧붙였다.

한편 이달 분양가격 전망지수는 전월 대비 4.6포인트 내린 109.7, 분양물량 전망지수는 6.4포인트 상승한 98.6으로 집계됐다.





분양가격 전망지수는 여전히 기준선인 100을 웃돌아 가격 상승 전망이 우세하다. 다만 건설경기 침체가 장기화되면서 착공 물량이 감소하고 이에 따라 건설 원자재 수요가 줄어들 것으로 예상됨에 따라 분양가격 상승세가 다소 둔화될 것으로 분석됐다. 아울러 분양물량 전망은 집값 상승세가 이어져 분양 여건이 개선됨에 따라 물량이 확대될 것이라는 기대감이 반영됐다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr

