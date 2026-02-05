TPC, 중국 HCFA와 휴머노이드 로봇 시대 대비 전략적 파트너십 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

TPC메카트로닉스, HCFA 전략적파트너십 계약.

AI 자율제조의 핵심 구동기술 전문기업인 TPC메카트로닉스(대표이사 엄재윤)는 지난 2일 중국의 로봇 기술 전문 기업인 Zhejiang Hechuan Technology Co., Ltd(HCFA)와 한국 및 아시아 시장을 대상으로 한 전략적 협력 및 제품공급계약(Strategic Partnership and Supply Agreement)를 체결했다고 5일 밝혔다.

HCFA는 중국 저장성 취저우에 소재한 산업자동화 및 로봇 부품, 솔루션 전문기업으로 2011년에 설립돼 현재 약 1700여명 규모로 성장했다. 2022년에는 중국 상하이 증권거래소 과학기술혁신판(STAR Market)에 성공적으로 상장했으며 Bosch Rexroth와의 전략적 협력관계를 보유하는 등 국내외적으로 기술력을 인정받고 있는 기업이다.

특히 HCFA는 LG전자와 미래에셋이 투자한 것으로 알려져 화제가 된 급성장하고 있는 세계시장 점유율 1위(2025년 연간 설치대수 기준)의 휴머노이드 및 범용로봇 기업인 애지봇(Agibot, Shanghai Zhiyuan New Innovation Technology Co., Ltd)에 로봇 핵심 부품인 고성능 로봇 액추에이터 시스템을 공급하는 등 그 기술력과 양산 역량을 인정받고 있다.

이번 계약을 통해 TPC메카트로닉스는 HCFA와 PLC, HMI, 서보시스템, 인버터, SCARA로봇, 다관절 로봇, 로봇용 액추에이터, 휴머노이드 로봇 관련 핵심 부품 및 시스템 등 폭넓은 산업자동화 로봇 제품군을 중심으로 장기적인 협력관계를 구축하게 된다. 우선 TPC메카트로닉스는 HCFA의 제품을 한국 내 유통 및 시장확대를 담당하게 되며 양사는 한국을 거점으로 베트남 등 아시아 시장으로의 단계적인 확장도 모색할 계획이다.

TPC메카트로닉스 관계자는 "이번 계약은 단순한 공급계약을 넘어, 한국을 비롯한 아시아 등 글로벌 로봇 시장을 함께 개척하기 위한 전략적 동반자 관계로서의 출발점"이라며 "HCFA와의 협력은 최근 급성장하고 있는 산업용 로봇 및 휴머노이드 로봇시장에서 한국 고객에게 보다 경쟁력있는 솔루션을 제공할 수 있는 중요한 기회가 될 것이고 양사의 기술과 역량을 결합해 한국 로봇 산업의 새로운 성장동력을 만들어 갈 것으로 기대한다"고 밝혔다.





한편 TPC메카트로닉스는 최근 글로벌 제조 플랫폼 기업인 서진시스템의 서진오토(사장 성동수)와 로봇 파운드리 및 생산 제조 물류 자동화를 포함한 AI 자율제조 분야에서 사업협력을 위한 전략적 MOU를 체결한 바 있다. 이를 통해 TPC메카트로닉스는 서진시스템과 로봇 파운드리 기반의 차세대 제조 생태계 구축을 목표로 기술 및 사업 협력을 단계적으로 추진하여 로봇 파운드리 생태계를 구축해 나갈 계획이다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

