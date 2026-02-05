부산교육청, 중등교사 최종합격자 552명 발표

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

보건·사서·상담·특수 포함…여성 비율 64.3%

부산시교육청은 5일 오전 10시 교육청 누리집을 통해 2026학년도 공립 중등학교 교사 임용후보자 선정 경쟁시험 최종 합격자 552명을 발표했다.

최종 합격자는 일반모집 32개 과목 545명과 장애모집 5개 과목 7명이다. 이들은 1차 시험 합격자 841명 가운데 교수·학습지도안 작성, 수업실연, 교직적성 심층면접, 실기평가 등 2차 시험을 거쳐 선발됐다.

합격자 성별 비율은 남성 35.7%(197명), 여성 64.3%(355명)로 집계됐다. 전년도와 비교해 남성 비율은 1.5%포인트 감소했고, 여성 비율은 같은 폭으로 증가했다.

개인별 성적은 5일부터 오는 12일까지 시교육청 '교직원온라인채용(중등임용)' 사이트에서 확인할 수 있다. 합격자는 공고문에 안내된 등록 서류를 5일부터 10일까지 등기우편으로 시교육청 교원인사과에 제출해야 한다.

신규 교사 임용 예정자는 오는 9일부터 23일까지 총 38시간의 집합 연수를 이수하게 된다. 이 기간 중 발령 학교가 확정되면 12일과 13일 이틀간 학교 현장 업무 실습도 진행된다.





부산교육청은 교원 수급 계획에 따라 이들을 오는 3월 1일부터 순차적으로 배치할 예정이다. 2차 시험 일부 또는 전부를 시교육청에 위탁한 사립 중등학교 교사 최종 합격자는 각 학교 일정에 따라 개별 학교 누리집을 통해 발표된다.

부산시교육청.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

