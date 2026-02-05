권익위, 국민신문고에 '인공지능' 탑재한다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국토교통부 등 4개 기관 대상 시범 실시

국민권익위원회는 국민신문고로 접수되는 민원 데이터를 활용한 '생성형 인공지능 기반 국민소통·민원분석 체계 구축' 사업을 완료하고 관련 서비스를 시작한다고 5일 밝혔다.

해당 서비스를 통해 국민신문고에 축적된 대규모 민원 데이터를 단순 집계하거나 검색하는 수준을 넘어 민원의 맥락과 의미를 인공지능이 이해하고 분석하는 체계로 전환한다.

국민권익위원회 로고.

AD

인공지능 서비스는 4개 시범 기관을 대상으로 우선 제공된다. '인공지능 민원답변 추천' 서비스는 식품의약품안전처에 먼저 제공한다. 인공지능이 관련 법령, 기존 민원 사례, 업무 매뉴얼 등을 분석해 질문에 대한 답변 초안을 작성하고 민원 담당자에게 제시하는 방식이다.

'빈발·중복민원 일괄처리' 서비스는 국토교통부, 인천광역시, 시흥시를 대상으로 제공된다. 유사한 내용의 민원을 인공지능이 자동선별, 군집화해 한 번에 처리할 수 있도록 한다.

'인공지능 기반 민원분석' 서비스도 개시한다. 기존 단어 중심의 민원 데이터 분석 방식에서 벗어나 민원의 맥락을 파악하는 것이 핵심이다.





AD

한삼석 국민권익위 위원장 직무대리는 "이번 인공지능 기반 민원 서비스 개시는 국민의 목소리를 더욱 깊이 이해하고 행정에 반영하기 위한 중요한 전환점으로서 의미가 크다"라며 "앞으로도 인공지능 기술을 활용한 국민소통 혁신을 지속적으로 추진해 국민이 체감할 수 있는 행정을 구현해 나가겠다"고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>