광명시, 청년문화예술패스 대상자 확대…20세 청년에도 지급

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2006~2007년생에 연 최대 15만원

사용처도 늘려…영화관람 2회 가능

경기도 광명시는 올해부터 청년들의 문화생활을 지원하기 위한 '청년문화예술패스'의 지급 대상과 사용처를 늘린다고 4일 밝혔다.

AD

'청년문화예술패스'는 문화체육관광부가 사회에 첫발을 내딛는 청년이 공연과 전시 등 문화예술을 경험할 수 있도록 관람 비용을 지원하는 제도다. 사업에는 국비 외에 도비와 시비가 함께 투입된다.

지원 대상자에게는 연 최대 15만원의 문화예술 관람 포인트를 지급한다.

올해부터는 지원 대상이 기존 19세에서 19~20세(2006~2007년생)로 확대되고 이용 범위도 넓어진다. 기존 공연·전시 관람에 외에 연간 2회까지 영화 관람에도 사용할 수 있게 됐다.

협력 예매처 역시 2곳에서 7곳으로 늘었다. 예매처는 ▲놀(NOL) ▲예스24(YES24) ▲멜론 ▲티켓링크 ▲씨지브이(CGV) ▲롯데시네마 ▲메가박스 등이다.

대상자는 청년문화예술패스 홈페이지에서 온라인으로 신청하면 된다. 포인트는 지정된 예매처 계정으로 지급하며, 예매 시 자동 차감되는 방식으로 사용한다.

지원은 1인 1회, 생애 최초 1회로 제한된다. 세부 이용 기준과 사용 가능 콘텐츠는 청년문화예술패스 홈페이지에서 확인할 수 있다.





AD

발급받은 청년문화예술패스는 12월 31일까지 사용할 수 있다. 신청 후 7월 31일까지 사용 내역이 없는 경우 지원금은 회수되며, 회수된 예산은 2차 발급에 활용한다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>