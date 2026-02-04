11월 고작 13대 수출… 작년 대미 전기차 수출 87% 급감

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

美관세·보조금 폐지 여파

연간 역대 최소 수출…전체 수출 중 4.6%

지난해 한국의 대미 전기차 수출이 전년 대비 90% 가까이 감소한 것으로 나타났다. 미국 도널드 트럼프 행정부의 자동차 관세와 전기차 보조금 철폐 등의 영향이다.

4일 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA) 등에 따르면 지난해 한국이 미국에 수출한 전기차 신차 대수는 1만2166대로, 전년(9만2049대) 대비 86.8% 급감했다. 이는 전기차 수출이 본격화했던 2022년 이후 연간 기준 가장 적은 수치다.

30일 경기도 평택항에 수출용 자동차가 세워져 있는 모습. 연합뉴스

AD

특히 지난해 11월에는 미국으로 단 13대의 전기차가 수출돼 월별 기준 역대 최소를 나타냈다. 전기차 수출 대수는 2022년 6만8923대, 2023년 12만1876대, 2024년 9만2049대를 기록했다.

대미 전기차 수출이 급감하면서 전체 전기차 수출에서 미국향이 차지하는 비중도 4.6%로 줄었다. 전년 35.0%와 비교하면 8분의 1 수준이다.

업계에선 트럼프 행정부의 전기차 구매 보조금 폐지로 미국 내 전기차 판매가 감소한 가운데 전기차 수출량의 대부분을 차지하는 현대차(제네시스 포함)와 기아가 관세 대응을 위해 현지 생산 규모를 늘린 것이 수출 급감의 이유로 보고 있다.

트럼프 행정부는 지난해 7월 감세법을 통과시키며 전기차에 대한 7500만달러(약 1040만원)의 세액공제 혜택을 같은 해 9월 30일자로 폐지했다.

또 지난해 4월부터 한국산 자동차에 대해 25%의 관세가 부과되자 현대차그룹은 관세 여파를 최소화하기 위해 '현대차그룹 메타플랜트 아메리카'(HMGMA) 등 미국 현지에서 생산된 전기차 공급량을 늘리기도 했다.

미국으로의 전기차 수출이 크게 줄어들며 국내 전기차 생산 캐파(생산능력)에도 영향을 미칠 것으로 보인다. 미국은 한국 자동차 최대 수출시장이다.

현대차는 울산에 전기차 전용 공장을 신축해 올해 준공을 앞두고 있고, 기아는 전기차 전용 공장인 '이보 플랜트'를 오토랜드 광명과 오토랜드 화성에 구축했다.

업계에선 전기차 수출을 미국 외 지역으로 다변화해야 한다는 목소리가 나온다. 특히 유럽 지역에 특화한 전기차 수출 전략이 필요하다는 지적이다.





AD

지난해 유럽연합(EU)과 유럽자유무역연합(EFTA), 영국 시장에서의 전기차 판매가 전년 대비 29.7% 늘어난 258만5000대를 기록한 바 있다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>