"취업과 학업, 두 마리 토끼 잡았다"… 동서대, ‘2025 일학습병행사업 성과공유회’ 성료

32개 기업·53명 학생 참여, 산학협력 통한 지역 실업문제 해결 기여



코렌스 이정빈 학생 대상 수상… 우수 협력 기업 9곳에 감사패 전달

동서대학교(총장 장제국) 일학습병행 공동훈련센터는 지난 2일 부산 파크하얏트에서 '2025년도 일학습병행사업 성과공유회'를 개최하고, 지난 한 해 동안의 산학협력 성과를 발표하며 지역 산업 발전에 기여한 기업과 학생들을 격려하는 자리를 가졌다.

동서대학교 성과공유회. 동서대 제공

고용노동부와 한국산업인력공단이 주관하는 '일학습병행제'는 대학과 기업이 협력해 학생들에게 현장 중심의 교육훈련을 제공하는 맞춤형 교육 모델이다.

동서대는 현재 '4년제대 재학형'과 '첨단산업아카데미' 등 두 개의 사업을 성공적으로 운영하며 지역 인재 양성의 핵심 거점 역할을 하고 있다.

이번 성과공유회에는 참여 기업 관계자와 교직원, 학생 등 70여명이 참석했다. 동서대는 2025년 한 해 동안 총 32개 기업에서 53명의 재학생이 실무 능력을 배양하는 성과를 거뒀다고 전했다.

특히 이날 행사에서는 양질의 현장 교육 기회를 제공한 9개 기업 ▲코렌스 ▲삼우이머션 ▲유니원트레이딩 ▲포유커뮤니케이션즈 ▲윈덤그랜드 부산 ▲케이에스비세일 ▲이지지오 ▲KTE ▲동아기획에 감사패를 전달하며 상생의 의미를 더했다.

우수 참가 학생들에 대한 시상도 이어졌다. 영예의 대상(한국산업인력공단 이사장상)은 코렌스에서 실무를 익힌 이정빈 학생이 차지했으며, 최우수상(한국산업인력공단 부산지역본부장상)은 삼우이머션의 배정아, 박재현 학생에게 돌아갔다.

정도운 동서대 일학습병행 공동훈련센터장은 "청년들의 지역 이탈이 가속화되는 어려운 환경 속에서도 동서대는 특성화 교육과 창의적 취업동아리, NCS 기반 교육을 통해 첨단 분야 인재를 꾸준히 양성하고 있다"며 "앞으로도 기업과의 긴밀한 협력을 통해 일학습병행 사업을 확산시키고, 새로운 교육 모델 창출로 제도의 질적 고도화를 이뤄낼 것"이라고 강조했다.





동서대는 이번 성과를 바탕으로 2026년에도 지역 산업계와의 밀착형 협력을 강화해 청년 실업 문제 해결과 지역 경제 활성화에 앞장설 계획이다.





영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr

