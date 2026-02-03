충남연구원 조직 전면 개편…AI·재난·자치분권 연구 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

외부 진단 거쳐 3일 단행…연구실 중심 체계로 정책 대응 속도 높인다



충남연구원 전경

급변하는 정책 환경에 대응하기 위해 충남연구원이 조직을 전면 재편한다. 연구 기능은 단순화하고 책임은 명확히 하되, AI·재난안전·자치분권 등 도정 핵심 분야 연구 역량은 강화하는 데 초점을 맞췄다.

충남연구원은 3일 조직개편을 단행한다고 밝혔다. 이번 개편은 연구 효율성 제고와 정책 대응력 강화를 위해 추진됐다.

조직개편은 외부 전문기관의 조직 진단과 컨설팅 결과를 바탕으로 전 직원 설명회와 의견 수렴, 충남도 정책부서 및 도의회와의 사전 협의, 이사회 심의·의결을 거쳐 확정됐다.

핵심은 연구조직 체계의 재정비다. 기존 본원·센터 중심의 이원화 구조를 연구실 중심 체계로 통합하고, 예산을 일원화했다.

또 연구실 산하에는 팀제를 도입해 정책 대응과 연구 책임을 세분화했다.

연구기획·대외홍보 기능은 연구기획실로, 인사·재무·행정 기능은 경영지원실로 분리했으며, 연구 기획과 경영 관리 기능을 분리해 각각 본연의 역할에 집중하도록 했다.

연구 조직도 도정 수요와 시대 변화에 맞춰 재편됐다.

연구원은 AI·혁신성장연구실은 경제·산업·문화·관광 연구와 함께 AI·데이터 연구 기능을 강화해 디지털 전환과 신산업 정책을 뒷받침한다.

또 자치분권연구실은 자치전략과 농정혁신 연구 중심으로 재편하고, 재난 대응 강화를 위해 재난안전연구센터를 운영한다.

미래공간연구실은 도시·공간 인프라·공공디자인 연구를 통합해 광역 공간 전략과 정주 환경 개선 연구를 총괄한다.

기후환경연구실은 기후위기 대응과 에너지·물·환경생태 정책 연구를 통합 수행한다. 충남RISE센터, 과학기술진흥본부, 공공투자관리센터는 기존 기능을 유지하되 역할을 명확히 했다.

원장 직속으로는 대전·충남 행정통합연구단을 설치해 중장기 통합 논의에 대한 연구 지원을 체계화한다.

인권경영센터는 인권경영위원회로 확대 재편해 조직의 투명성과 안전성을 강화할 방침이다.





전 희경 원장은 "연구원이 연구에 집중할 수 있도록 구조를 정비한 것"이라며 "도정의 속도와 방향에 맞춰 연구 생산성과 정책 연계성을 높여 충남의 미래 전략과 현안 해결에 실질적으로 기여하겠다"고 말했다.





