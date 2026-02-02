구윤철 "현재로선 정부 내부서 추경 논의 없어"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"美 대미투자법 처리 지연, 국회 일정 때문…오해 풀렸다"

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 2일 다주택자 양도세 중과 유예 종료에 따른 보완 방안을 3일 국무회의에서 논의할 예정이라고 밝혔다. 3월 추가경정예산(추경) 편성 가능성에 대해서는 "현재 정부 내부에서 논의가 있는 상황은 아니다"고 선을 그었다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관(사진 왼쪽)이 2일 설 명절을 앞두고 성수품 물가와 수급 동향을 점검하기 위해 천안중앙시장을 방문해 사회복지시설에 전달할 물품을 구매하고 있다. 오른쪽은 김종구 농림축산식품부 차관. 연합뉴스

구 부총리는 이날 오후 충남 천안시 천안중앙시장을 방문해 설 성수품 수급 동향을 점검한 뒤 취재진과 만나 이같이 말했다.

정부의 다주택자 양도세 중과 유예 종료 방침과 관련해서는 "국무회의에서 보완 방안이 논의될 것"이라고 설명했다.

강유정 청와대 대변인은 앞서 이날 춘추관 브리핑에서 "5월 9일 (다주택자 양도세 중과)유예 종료는 사회적 약속이자 정책적 일관성의 문제"라며 "대통령이 종료 시점을 끊임없이 강조하고 있는 만큼 그 이후에 다른 얘기가 가능할지 모르겠지만 종료만큼은 분명하다"고 했다.

최근 이재명 대통령이 추경을 여러 차례 언급하자 채권시장에서는 3월 추경설이 흘러나오고 있다. 이에 대해 구 부총리가 현재로선 추경 논의가 이뤄지지 않다고 선을 그은 것이다.

구 부총리는 이날 국내 주식시장 급락을 두고는 "미국 연준(연방준비제도) 의장 지명 이후 달러가 갑자기 강세를 보이다 보니 그런 현상이 나타났다"며 "면밀히 모니터링하겠다"고 답했다.

도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 인상 예고와 이와 관련한 정부의 대응과 관련해서는 "김정관 산업통상부 장관이 하워드 러트닉 미 상무부 장관에게 설명했다"며 "지난해 12월 크리스마스 연휴, 1월엔 기획예산처 장관 청문회가 있었고 2월부터 본격적으로 할 예정이라는 과정을 설명하니 오해가 불식된 것 같다"고 전했다.

대미 투자 계획에 관해선 "우리는 지연하지 않고 법안을 통과시키고 필요한 절차를 차근차근 진행하겠다고 미국 측에 설명했다"고 밝혔다.

'연간 200억 달러 투자가 어렵다'는 기조가 이어지는지 여부에는 "미국과의 협의에 따라 투자가 이뤄질 것"이라고 했다.





구 부총리는 김 장관과 러트닉 장관이 만난 자리에서 쿠팡이나 디지털 규제 등 비관세와 관련한 이슈는 없었다고 전하며 "단지 법안을 빨리 (처리)해달라는 메시지"라고 강조했다.





문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr

