bar_progress

분양가 상한제에 무순위 청약까지… ‘이천 중리 예미지’ 이유 있는 인기

정진기자

입력2026.02.02 11:10

합리적 분양가에 분양조건, 미래가치 겸비한 옥석 중의 옥석으로 평가
11월 입주 예정, 트리플 교통망 형성 앞둔 이천역 프리미엄 호재 예정

분양가 상한제에 무순위 청약까지… ‘이천 중리 예미지’ 이유 있는 인기 금성백조, ‘이천 중리 B3블록 금성백조 예미지’ 투시도
금성백조가 경기도 이천시 중리택지개발지구 일원에서 분양 중인 '이천 중리 B3블록 금성백조 예미지가' 부동산 시장에 만연한 '초양극화 시대'에도 수요자, 투자자의 열화와 같은 관심을 꾸준히 받고 있다.


이곳은 경기 남부권의 새로운 교통 요충지 중 한곳으로 떠오를 '이천역'과 인접한 아파트이자, 합리적인 분양 조건을 제시하고 있어 꾸준히 가격 상승이 이어질 것이라는 평가다.


일각에서는 코스피 상승랠리와 같이 연일 고점을 보이는 부동산 시장 상황에서도 지금 매수하는 것이 적절하다고 본다. 인허가, 착공, 준공실적 등의 감소가 이어지는 시점에서 신축 아파트는 앞으로 꾸준히 가격 상승이 이어질 것으로 점쳐지기 때문이다.


이에 부동산 전문가들은 옥석 가리기를 통해 확실한 주거, 미래가치를 예상할 수 있는 '알짜 단지'를 선점해야 할 것으로 강조한다. 입지, 상품성, 미래가치 등을 모두 겸비해야만 가격 방어력이 우수하고, 상승기에 높은 가치 상승도 기대할 수 있다는 이유에서다.


이 같은 측면에서 금성백조의 '이천 중리 B3블록 금성백조 예미지'는 다방면에서 옥석에 가장 가까운 단지라는 평가다. 일단, 분양가 상승기에도 합리적인 분양가와 분양조건을 제공해 초기 진입 장벽, 자금 부담을 크게 낮췄다는 점이 수요자들에게 호평받고 있다.


'이천 중리 B3블록 금성백조 예미지'는 중리지구 내 마지막 민간분양 아파트로 분양가 상한제가 적용돼 합리적인 분양가로 책정된 점도 눈길을 끈다. 계약금은 5%이며, 중도금 전액 무이자 혜택은 물론, 발코니 확장비가 무상 지원돼 초기 부담 또한 낮다.


현재 이 단지는 2월 2일(월) 무순위 청약 접수를 앞두고 있다. 무순위 입주자모집공고일(1월 27일) 기준 만 19세 이상 수도권(서울, 경기, 인천)에 거주하는 무주택 세대구성원이라면 청약통장 가입 여부와 무관하게 청약을 할 수 있다. 까다로운 청약 가점과 같은 조건에 얽매이지 않고, 손쉽게 수도권 새 브랜드 아파트를, 그것도 '이천역 프리미엄'을 기대할 이곳을 선점할 수 있는 기회가 열린 것이다.


특히 이 단지는 선시공 후분양 방식으로 공급돼 올해 11월 입주가 예정이며, 입주 지정기간도 통상 60일 남짓이 아닌 6개월로 넉넉해, 자금 계획에 여유를 둘 수 있다.


■ 경강선에 GTX, 반도체선까지 호재 예정

'이천 중리 B3블록 금성백조 예미지'는 생활 편의성과 미래가치를 고루 확보한 입지도 매력이다. 이 단지는 경강선 이천역을 도보로 이용할 수 있는 곳에 자리하는데, 현재 이곳은 경강선 외에도 향후 GTX-D노선(예정), 반도체선(계획)이 추가로 확충되며 트리플 교통망으로 거듭날 전망이다. 강남, 판교로의 접근성은 물론 수도권 주요 지역 간 이동이 수월해지게 되는 만큼 생활권 확대에 따른 가치 상승도 기대할 수 있을 것으로 예상된다.


또한 이 단지는 자녀를 둔 이들이라면 특히 더 주목해 볼만하다. 백년지대계의 출발점인 병설유치원과 중리초가 올해 3월 개교 예정돼 있다. 학원가 이용이 쉬울뿐더러, 인접 지역에는 이천과학고 신설도 예정돼 있어 차별화된 교육 인프라가 확보됐다. 단지 가까이에 대규모 근린공원이 계획돼 있고, 설봉국제조각공원, 설봉저수지, 중리천수변공원 등 자연환경도 풍족해 주거 쾌적성이 보장된다.


생활 인프라도 안정적으로 갖췄다. 도보권에 상업용지(계획)가 있고 이천종합터미널, 롯데마트, 관고전통시장, 경기도의료원 이천병원 등 생활 편의시설도 이용이 쉽다. 이천시청을 중심으로 한 행정타운과 인접해 있는 점도 주목해 볼만하다.


SK하이닉스를 비롯해 OB맥주, 사조씨피케이 등 주요 산업시설로의 출퇴근이 수월하다. 용인 첨단시스템반도체 클러스터 국가산단(예정), 용인 반도체클러스터 일반산단(예정) 등 반도체 산업 핵심 거점과의 연계성도 높다.


'이천 중리 B3블록 금성백조 예미지'는 동탄신도시, 김포 한강신도시 등 신흥 주거지역에서 호평받은 금성백조만의 특화설계가 집약되는 아파트이기도 하다. 중리지구 B3블록에 지하 2층~지상 20층, 12개 동, 전용면적 59·84㎡, 총 1,009가구 규모로 지어지는 이 단지는 전 가구는 남향 위주의 4Bay 판상형 구조로 채광과 통풍 효율이 극대화돼 있고, 개방감과 일조권까지 확보했다. 타입별로 현관창고, 팬트리, 알파룸, 드레스룸 등을 도입해 수요자 개개인에 맞춘 공간으로 활용할 수 있다.


지상에 차량이 없는 공원형 구조이며 피트니스센터와 골프연습장, GX룸을 비롯해 작은 도서관, 독서실 등 커뮤니티 시설도 함께 갖춰 취미와 여가생활도 즐기기에 수월하다.


'이천 중리 B3블록 금성백조 예미지'의 자세한 분양정보는 홈페이지에서 확인할 수 있다. 견본주택은 경기도 이천시 증포동(이마트 이천점 옆) 일원에 있다.




정진 기자 peng1@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

