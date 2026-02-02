파주시, 작년 공공근로 542명 채용…참여자 99%가 만족

시, ‘민생 안전망’ 역할 톡톡
중장년·여성 고용 효과 뚜렷
경기 파주시가 지난해 공공근로사업을 통해 총 542명을 채용했다. 참여자 만족도는 약 99%에 육박하는 것으로 나타났다.
공공근로사업은 취업 취약계층에게 한시적 일자리를 제공해 생계를 지원하고 취업 발판을 제공하기 위한 일자리 사업이다. 시는 지난해 1월부터 12월까지 400명 이상 채용을 목표로 사업을 추진했으며, 총 459개 일자리에 연인원 542명이 참여했다.
시는 사업의 효과성을 점검하기 위해 지난해 12월 공공근로사업 참여자 106명을 대상으로 자체 설문조사를 실시했다. 이 조사에서 공공근로사업에 만족한다고 응답한 비율은 전체 응답자의 99.1%에 달했으며, 향후 재참여 의사가 있다고 밝힌 비율 또한 98.1%에 이르렀다.
공공근로사업이 도움이 된 요소를 묻는 질문에는 ▲경제적 도움(42.3%)을 받았다는 응답이 가장 많았으며, ▲업무 수행 감각 향상(24.8%)과 ▲사회성 향상(24.8%)에 도움을 받았다는 응답이 뒤를 이었다.
또한 지난해 참여자들을 연령과 성별에 따라 분류한 결과 ▲40~50대 중장년(59.4%) ▲여성(74.9%)의 참여 비율이 특히 높은 것으로 나타나 눈길을 끌었다.
파주시 관계자는 "공공근로사업이 실직 이후 재취업에 어려움을 겪는 중장년층과 고용률이 상대적으로 낮은 여성들에 대해 특히 도움이 된 것으로 보인다"며 "앞으로도 참여자 특성과 수요를 폭넓게 반영하여, 생계 안정과 취업 연계 강화 두 마리 토끼를 모두 잡을 수 있도록 지속적으로 개선해 나갈 것"이라고 밝혔다.
한편, 올해 1월부터 4월까지 진행되는 1단계 공공근로사업에는 152명이 참여해 현재 근무하고 있다.
파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
