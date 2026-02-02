삼성전자 OLED TV·게이밍 모니터, 엔비디아 지싱크 호환 인증

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2026년형 OLED TV 전 라인업

오디세이 G6 게이밍 모니터 대상

삼성전자의 2026년형 유기발광다이오드(OLED) TV 전 라인업과 주요 게이밍 모니터가 엔비디아로부터 '지싱크(G-SYNC) 호환' 인증을 받았다.

지싱크 호환은 디스플레이 주사율을 그래픽카드의 프레임 속도와 동기화하는 기술이다. 화면이 어긋나 보이는 '테어링' 현상이나 끊겨 보이는 '스터터링' 현상을 최소화한다.

2026년형 삼성 OLED TV 전 라인업과 주요 게이밍 모니터가 엔비디아 '지싱크 호환' 인증을 받았다. 삼성전자

인증받은 제품은 올해 출시 예정인 2026년 '삼성 OLED(SH95, SH90, SH85)' TV와 '오디세이 G6(G61SH, G60H)' 게이밍 모니터다.

삼성 OLED TV는 강력한 게이밍 성능을 제공한다. 2023년 OLED TV 최초로 AMD의 '프리싱크 프리미엄 프로' 인증을 받았고, 최대 165Hz의 고주사율을 제공하는 '모션 엑셀러레이터' 기능도 갖췄다.

2026년형 삼성 OLED TV는 강력한 게이밍 성능뿐만 아니라 차별화된 시청 경험도 제공한다. 화면의 밝기와 색상, 명암비, 모션 처리 등 화질을 전반적으로 향상하는 차세대 HDR(높은 명암비) 표준인 'HDR10+ 어드밴스드'가 업계 최초로 적용됐다. 또 빛 반사와 눈부심을 줄여 깊은 블랙과 선명한 색감을 구현하는 '글레어 프리'기술도 적용돼 다양한 환경에서 생생한 게이밍 화면을 제공한다.

'오디세이 G6' 게이밍 모니터도 새로운 차원의 게이밍 경험을 제공하는 다양한 기술을 두루 갖췄다. 주사율 전환이 가능한 '듀얼 모드'로 세계 최초 초고주사율 1040Hz(HD 화질 기준)까지 지원해 게임 장르별 특성에 맞춰 최적의 플레이 환경을 구현할 수 있다.





이상욱 삼성전자 영상디스플레이사업부 부사장은 "2026년형 삼성 OLED TV와 게이밍 모니터는 다양한 환경에서도 흔들림 없는 화질을 구현한다"며 "완성도 높은 제품을 바탕으로 믿고 사용할 수 있는 디스플레이 경험을 제공할 것"이라고 말했다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr

