용인시, 올해 시민안전보험으로 14종 안전사고 보장

자연재해, 스쿨존 교통사고 등

사고일로부터 3년 이내 신청해야

경기도 용인시는 각종 재난과 사고로 피해를 본 시민의 생활 안정을 지원하기 위한 '시민안전보험'에 가입했다고 2일 밝혔다.

'시민안전보험'은 주민등록법상 용인에 주소를 둔 시민이라면 누구나 별도의 가입 절차나 비용 부담 없이 보장받는 보험이다. 등록외국인, 외국국적동포 국내거소신고자도 보장 대상자에 포함된다.

보험은 1년 단위로 갱신되며, 올해 가입 기간은 이달부터 내년 1월까지다.

보장 항목은 총 14종이다. 재난·재해의 경우 ▲자연재해 사망 ▲자연재해 후유장해 ▲사회재난 사망 ▲사회재난 후유장해 등이다.

상해는 ▲상해 사망 ▲상해 후유장해 ▲폭발, 화재, 붕괴, 산사태 상해 사망 ▲폭발, 화재, 붕괴, 산사태 상해 후유장해 ▲대중교통 이용 중 상해 사망 ▲대중교통 이용 중 상해 후유장해 ▲상해진단위로금 등이 보장 대상이다.

기타 ▲성폭력범죄 상해보상금 ▲스쿨존 교통사고 부상 치료비 ▲실버존 교통사고 부상치료비도 보장된다.

용인시민은 보험 가입기간 중 국내 어디에서 사고가 발생하더라도 사고일로부터 3년 이내에 신청하면 보험금을 받을 수 있다. 보험금 청구는 별도 가입 절차 없이 피해 당사자나 대리인이 시민안전보험 통합콜센터(1522-3556)로 문의하면 된다.

재난지원금이나 개인 보험과 관계없이 중복 보상이 가능하며, 보장 항목 내에서도 중복 보상이 허용된다. 자세한 내용은 용인시 홈페이지의 '시민안전보험'에서 확인할 수 있다.

한편 용인시 시민안전보험을 통해 2024년에는 673명에게 3억5657만원의 보험금을 지급했으며, 지난해에는 441명이 2억3848만원의 보험금을 받았다.





이상일 용인시장은 "시민안전보험이 예기치 못한 사고나 재난으로 어려움을 겪는 시민에게 실질적인 도움이 되기를 바란다"며 "앞으로도 다양한 재난 대응 체계를 촘촘하게 구축해 누구나 안심하고 생활할 수 있는 도시 환경을 만들겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

