안산시, 교육 특화 '와동교육도서관' 개관

경기도 안산시는 30일 단원구 와동 813-1 와동공원에 건립한 '와동교육도서관' 개관식을 개최하고 운영을 시작했다고 이날 밝혔다.

30일 개최된 안산 '와동교육도서관' 개관식에서 참석자들의 도서관 발전을 기원하고 있다. 안산시 제공

연면적 4427㎡ 규모의 이 도서관은 '교육'을 주제로 한 특화도서관이다. 도서관은 다양한 멀티미디어 콘텐츠를 제공, 전 연령층의 학습을 지원한다. 특히 도서관에서는 AR 체험존, 리딩봇 등 체험형 콘텐츠를 운영해 시민들이 독서와 학습을 한층 흥미롭게 경험할 수 있다.

도서관 내에는 시민들의 창의적 활동을 지원하는 '메이커스페이스'도 마련됐다. 이곳에는 UV 프린터, 레이저 각인기, 3D펜 등 디지털 장비는 물론 재봉틀, 컴퓨터 자수기 등 다양한 장비를 활용해 아이디어를 실제 결과물로 구현할 수 있도록 돕는다. 도서관 측은 관련 기관 및 업체와의 협업을 통해 창의력 향상 프로그램도 운영할 계획이다.

대출·반납 등 기존의 도서관 서비스는 동일하게 운영되며, 안산 시민이라면 누구나 회원가입이 가능하다. 기존의 안산시 도서관 회원이라면 별도의 절차 없이 도서관 서비스를 이용할 수 있다.





이민근 안산시장은 "와동교육도서관은 단순히 책을 읽는 공간을 넘어, 지역사회와 주민이 함께 배우고 성장하는 열린 배움터가 될 것"이라며 "앞으로 이 공간이 지역 문화의 중심지로 자리 잡을 수 있도록 내실 있게 운영하겠다"고 말했다.





