본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

中 군부 2인자 결국 숙청…대만해협 위험해지나[시사쇼]

이현우기자

입력2026.02.01 08:30

시계아이콘03분 04초 소요
언어변환 뉴스듣기

장유샤와 측근 장성 대거 숙청
시진핑 1인체제, 견제세력 전무
대만침공 결단시 반대할 세력없어






■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'

■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트

■ 연출 : 마예나 PD

■ 출연 : 이현우 기자


중국 군부에 거대한 지각변동이 일어났다. 중국 국방부가 중국 군부 2인자인 장유샤 당 중앙군사위원회 부주석을 부패혐의로 체포했다고 발표하면서 장 부주석의 숙청설이 사실로 확인된 것이다. 이로인해 시진핑 주석의 군부 장악이 사실상 완성 단계에 접어들었다는 분석이 제기되고 있다. 이번 숙청은 단순한 인사조치를 넘어 동아시아 안보 지형을 근본적으로 바꿀 수 있는 사건으로 주목받고 있다.

中 군부 2인자, 장유샤 숙청…군 수뇌부 공백 심화
中 군부 2인자 결국 숙청…대만해협 위험해지나[시사쇼] 타스연합뉴스
AD

장 부주석은 그동안 중국 군부에서 시 주석과 유일하게 맞설 수 있는 인물로 평가돼왔다. 그의 갑작스러운 숙청에 대해 일부 중국 매체에서는 그가 시 주석의 영도에 반기를 들었다고 전하고 있다. 이로인해 장 부주석이 군사 쿠데타를 시도했다가 실패했다는 소문부터 베이징에서 총격전이 벌어졌다는 설, 심지어 미국에 군사기밀을 유출했다는 설 등 각종 음모론이 난무하고 있다.


중국 당국은 "함부로 예측하지 말라"며 자제를 요구하고 있지만, 반역죄라는 표현이 나온 것 자체가 심상치 않다는 게 전문가들의 시각이다. 이례적인 상황 전개와 중국 정부의 긴급 대응을 볼 때, 단순한 부패 사건을 넘어서는 중대한 정치적 사건일 가능성이 크다는 분석이 지배적이다.


이번 숙청의 파장으로 중국군 고위장성직 대부분이 공백상태가 됐다. 먼저 7명으로 구성된 당 중앙군사위원회에는 현재 시진핑 주석과 지난해 10월 새로 승진한 장성민 부주석 단 2명만 남았다. 나머지 5개 자리는 모두 공백이다. 또한 한국의 4성 장군에 해당하는 상장 계급 장성들은 원래 30~40명 정도 유지되었으나, 이번 숙청으로 단 4명만 남았다. 최고위 장성들이 한꺼번에 숙청된 것이다.


이는 수년간 진행되어온 중국 군부 세력 간 내분이 시 주석의 승리로 종결되었음을 의미한다. 앞으로 시 주석은 자신에게 충성하는 젊은 장성들을 빠르게 임명하며 와해 상태에 빠진 군 조직을 재편할 것으로 예상된다. 명실상부한 시진핑 1인 지배 체제가 중국 군부에 확고히 구축된 셈이다.

시 주석 1인체제 확고…대만 침공 반대할 견제세력 사라져
中 군부 2인자 결국 숙청…대만해협 위험해지나[시사쇼] AP연합뉴스

이러한 군부 공백 상태에서 오히려 중국의 대만 침공 가능성이 높아졌다는 분석이 나와 주목된다. 먼저 시진핑에게 대만침공을 반대할 수 있는 군부인사가 완전히 사라졌다. 장유샤 부주석은 대만 침공에 부정적이었던 인물로 알려져 있다. 그는 대만 침공이 중국군에 막대한 피해를 가져올 것이라며 독단적 결정을 경계했다. 하지만 이런 걸림돌이 완전히 제거되었다. 군부가 시 주석 충성파로 채워지면, 그가 원하기만 한다면 대만 침공 계획을 실행에 옮기는 것은 시간문제라는 것이다.


이와함께 중국 군부 내 실전 경험이 있는 세대가 완전히 퇴출되었다. 장유샤와 그 측근들은 1979년 중국-베트남 전쟁에 참전했던 이들로 중국에서는 이로인해 '월전방'이라고도 불렸다. 이들은 중국군 내에서 거의 유일하게 실전 경험을 가진 집단이었다. 이 월전방 장성들은 전쟁의 위험성과 참혹함을 누구보다 잘 알고 있다는 평가를 받아왔다.


이에비해 지금 시 주석의 측근들 대부분은 전쟁을 한번도 경험해보지 않은 사람들이다. 아무리 중국군이 현대화되었다 해도, 실전 경험이 전혀 없는 지휘관들이 대만처럼 고도로 방어 체계가 갖춰진 지역과 싸운다면 얼마나 많은 피해가 발생할지 예측조차 어렵다. 미국과 서방의 군 전문가들도 전쟁을 전혀 모르는 예스맨들로 구성된 중국군이 모험적인 침공을 벌일 경우 감당할 수 없는 피해가 발생할 수 있다고 우려한다.


대만 정부도 즉각 비상태세에 돌입했다. 장 부주석의 숙청 소식이 전해지자마자 올해 첫 비상 대응 훈련을 실시했다. 주력 전투기는 물론 미국에서 도입한 방공 미사일 등 각종 전력을 점검하고, 중국 측 전력에 대응하는 훈련을 집중적으로 진행하고 있다.


대만의 우려에는 충분한 근거가 있다. 중국군은 대만 포위 훈련을 연례 작전으로 격상시켰고, 대만 해협 일대 군용기 침입도 계속 이어지고 있다. 중국 정부는 대만 통일 문제에 대해 갈수록 강력한 의지를 표명하고 있다. 과거 중국군과 교류했던 미군 장성들도 올해나 내년 안에 중국이 대만 침공을 감행할 가능성이 커졌다고 우려를 제기하고 있다. 특히 중국의 군사적 준비 상황이 심상치 않다는 분석이다.


중국은 최근 군함 보수가 가능한 조선소들을 대만 인근 해안 지역으로 대거 이전하고 있다. 장거리 드론 생산 공장도 남부 지역에 집중 배치하고 있으며, 드론을 싣고 원거리 이동이 가능한 '드론 항공모함'이라 불리는 무인 전투함까지 대량 제작 중이다. 군사 전문가들은 중국이 수만에서 수십만 대의 드론을 한꺼번에 대만 상공에 투입할 경우, 대만의 방공망이 마비될 수 있다고 경고한다. 대만은 미사일 부족에 시달릴 수밖에 없다는 것이다. 대만도 미국으로부터 드론을 추가 도입하고 각종 무기 공장을 급히 건설하고 있지만, 중국의 압도적인 생산량을 감당해낼 수 있을지 의문이라는 평가다.

흔들리는 동북아정세…中 대만침공시 韓도 휘말릴 가능성
中 군부 2인자 결국 숙청…대만해협 위험해지나[시사쇼] 로이터연합뉴스

중국이 정말로 대만을 침공한다면 동북아 모든 국가들이 영향을 받을 것으로 예상된다. 당장 발등에 불이 떨어진 것은 일본이다. 지리적으로도 일본 영토인 오키나와는 대만 바로 옆에 위치한다. 또한 중국군 입장에서 미군이나 일본 자위대가 대만을 지원하러 가는 것을 차단하려면, 일본 본토나 오키나와를 공격할 수밖에 없다는 분석이 나온다.


일본 다카이치 총리는 최근 총선 유세에서 "대만에서 큰일이 일어나면 대만에 살고 있는 일본인과 미국인을 구하러 가겠다"고 발언했다. 중국의 강력한 반발에도 불구하고 발언을 철회하지 않고 있으며, 일본 국내 지지율도 크게 흔들리지 않고 있다. 그만큼 일본 국민들도 중국의 대만 침공 가능성을 현실적 위협으로 받아들이고 있다는 방증이다.


중국이 대만에 대해 전면전을 벌이는 최악의 시나리오에서는 한국도 그 여파를 피할 수 없다. 한미동맹과 미일동맹이 미국의 아시아-태평양 전략에서 가장 중요한 축을 이루고 있기 때문이다. 한국 정부도 직·간접적으로 병력, 혹은 물자 지원 문제 등에 휘말릴 가능성이 크다. 과거 2027년을 전후로 중국의 대만 침공 시나리오가 자주 거론되어왔지만, 최근 중국 군부의 대숙청으로 그 가능성은 더욱 현실화되고 있다.


지금 뜨는 뉴스

AD

한국으로서는 이것이 단순히 먼 나라 이야기가 아니라 우리 안보에 직결된 문제임을 인식하고, 다양한 시나리오를 정밀하게 준비할 필요가 있다. 시진핑의 1인 체제 완성이 동북아 안보 지형에 어떤 영향을 미칠지, 그리고 한국은 어떻게 대응해야 할지에 대한 전략적 고민이 그 어느 때보다 절실한 시점이다.


中 군부 2인자 결국 숙청…대만해협 위험해지나[시사쇼]



이현우 기자 knos84@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
K웨이브3.0
  • 26.01.2306:55
    "한류 지금 르네상스…각국 인허가 뒷받침 필요"⑫
    "한류 지금 르네상스…각국 인허가 뒷받침 필요"⑫

    지난해 11월 말 주베트남한국문화원 주최로 베트남 하노이 OEG 스타디움에서 열린 '2025 한국게임주간'. 우리나라와 베트남의 게임산업과 문화를 교류하기 위해 3년째 진행하는 이 행사에는 5000여명이 몰려 성황을 이뤘다. 사흘간 열린 행사 중에는 양국에서 높은 인기를 얻고 있는 리그 오브 레전드(LoL), 배틀그라운드 모바일, 크로스파이어 등 e스포츠 대회 세 종목의 예선과 결선도 있었다. 이 자리에 한국 e스포츠팀 DRX 소

  • 26.01.2214:58
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네

    ⑩ #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와

  • 26.01.2209:09
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩

    #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와 중식당 '연경',

  • 26.01.2207:11
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨

    베트남 하노이에서 가장 큰 호수인 서호(West Lake)를 바라볼 수 있는 롯데리아 락롱콴점. 4만6000동(약 2500원)짜리 치킨볼 라이스를 주문하자 10조각 남짓한 팝콘 치킨에 안남미로 지은 밥 한덩이와 달걀 프라이, 토마토와 양배추샐러드 등이 한 접시에 담겨 나왔다. 겉면에 윤이 나는 소스를 바른 팝콘 치킨을 한 입 베어 물자 강렬한 단맛이 입안에 퍼졌다. 이우주 베트남 롯데리아 운영팀장은 "퀵서비스 레스토랑(QSR)에서 버

  • 26.01.2115:53
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려

    지난달 일본 최대 뷰티 편집숍 '앳코스메 도쿄(@come TOKYO)'는 일본 뷰티 브랜드 '윤스(Yunth)' 팝업스토어 입장을 기다리는 대기줄로 북적였다. 일본 MZ세대(밀레니얼+Z세대)와 관광객이 자주 찾는 쇼핑의 거리 '하라주쿠'에 위치한 매장은 K팝 아이돌인 방탄소년단(BTS) 뷔의 대형 사진이 방문객들의 눈길을 사로잡았다. 윤스는 지난해 10월29일 뷔를 앰버서더로 발탁했다. 이 때문에 일부 방문객들은 윤스를 K뷰티 브랜드로 오

기획
트럼프 1주년
  • 26.01.2208:37
    "안정적 한미관계…이재명표 '플레이 볼' 효과"
    "안정적 한미관계…이재명표 '플레이 볼' 효과"

    "도널드 트럼프 행정부가 재출범한 뒤 보인 예측 불가능성에도 불구하고, 진보 정권인 이재명 정부가 트럼프와 '플레이 볼(play ball·상대에 맞춰 협상에 응하다)'을 할 수 있다는 점이 인상적이다." 워싱턴D.C. 기반의 미국 싱크탱크 브루킹스연구소의 앤드루 여 한국석좌(사진)는 20일(현지시간) 트럼프 2기 행정부가 출범 1주년을 맞아 진행한 본지와의 인터뷰에서 "(한국 정부는) 도널드 트럼프 대통령이 무엇을 원하는지 정확

  • 26.01.2115:15
    Make Only Rich Great Again…부자만 다시 위대하게 만들다
    Make Only Rich Great Again…부자만 다시 위대하게 만들다

    트럼프 1주년③ 정책수혜 부유층에 집중…서민 삶은 '팍팍'2024년 11월 트럼프 재집권 이후 억만장자들 재산 직전 5년간 연평균 증가율보다 3배 빨리 늘어머스크 재산 1년새 2340억달러↑…베이조스 150억달러↑중간 선거 앞두고 최대 화두는 '감당 가능 생활비'美가정 평균 전기요금 전년대비 6.7% ↑ 제조업 일자리는 8개월째 감소세 도널드 트럼프 미국 대통령 재집권 1년간 정책 수혜가 집중된 부유층의 재산은 급증했으나,

  • 26.01.2111:08
    트럼프 1년, '부자만' 메이크 그레이트 어게인
    트럼프 1년, '부자만' 메이크 그레이트 어게인

    도널드 트럼프 미국 대통령 재집권 1년간 정책 수혜가 집중된 부유층의 재산은 급증했으나, 고물가 부담이나 관세 인상 후폭풍으로 서민들의 삶은 오히려 팍팍해졌다는 평가가 나왔다. 20일(현지시간) 국제구호개발기구 옥스팜이 최근 발표한 연례 불평등 보고서에 따르면 2025년 전 세계 억만장자들의 재산은 16% 증가한 18조3000억달러(약 2경7076조원)에 달하는 것으로 집계됐다. 특히 2024년 11월 트럼프 대통령 당선 이후 억만

  • 26.01.2111:08
    "'조지아 사태 139일', 美투자 철수할 일 아냐"
    "'조지아 사태 139일', 美투자 철수할 일 아냐"

    "이제 조지아에서 한국 여권을 들고 있다면 이민세관단속국(ICE)도 더욱 조심할 것 같습니다. 미국에서 투자를 시작한 기업이라면 사업에 재시동을 걸고 이에 집중할 수 있는 환경을 만들어줘야 한다고 생각합니다." 지난해 9월 미국 조지아주에서 발생한 '한국인 대규모 구금 사태'는 도널드 트럼프 행정부 2기의 1년간 행적을 돌아볼 때 반(反)이민 기조를 우리 국민이 몸소 체험한 상징적 사건으로 볼 수 있다. 또 한미 동맹사의

  • 26.01.2011:53
    美우선주의 앞세운 '행정명령 폭격기'
    美우선주의 앞세운 '행정명령 폭격기'

    '관세(Tariff)·미국우선주의(America First)·강한 정부(Strong Executive)'. 도널드 트럼프 미국 대통령이 20일(현지시간) 취임 1주년을 맞는다. 1기보다 더 과감한 추진력으로 무장한 트럼프 대통령은 1기 때보다 4배에 가까운, 220여건의 행정명령을 쏟아냈다. 강도 높은 이민 단속과 관세장벽으로 '미국 우선주의'를 구현하는 데 앞장섰다. 베네수엘라의 니콜라스 마두로 대통령을 축출하거나, 그린란드를 미국에 편입시키겠

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.2907:47
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'

    김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표가 '장군멍군'을 하고 있다. 보이지 않는 힘겨루기가 한창이다. 올 8월 전당대회를 향한 움직임이다. '8월 전대'는 누가 당 대표가 되느냐를 넘어 여권의 권력 지형을 가르는 의미가 있다. 정 대표가 연임에 성공한다면 그의 정치적 힘은 지금보다 더 커진다. 여권 내 위상이 올라가는 것도 당연하다. 2028년 국회의원 선거의 공천권을 쥐기 때문이다. 김민석 국무총리가 대표가 된다면

  • 26.01.2811:24
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"

    여당인 더불어민주당 내 긴장감이 높아가는 흐름이다. '명청대전'이라는 말이 나오더니 최근에는 최고위원회에서 직접 언쟁을 주고받았다. 일부 최고위원들이 회의에 불참하는 일도 벌어졌다. 8월 전당대회를 앞둔 세력 격돌이 서서히 본격화하는 모양새다. 이언주 더불어민주당 수석최고위원은 그 한가운데 있다. 최근 이 수석최고위원과 두 차례 인터뷰했다. 지난 21일 '소종섭의 시사쇼'에 출연해 1시간 인터뷰했고, 27일엔 전화

  • 26.01.2611:31
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 서용주 맥정치사회연구소장, 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 22일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 서용주 맥 정치사회연구소장님과 윤희석 전 국민의힘 대변인, 두 분 모시고 최근 여

  • 26.01.2211:15
    이언주 "이혜훈 '청약 문제' 있을 수 없는 일,여론 매우 안 좋아"
    이언주 "이혜훈 '청약 문제' 있을 수 없는 일,여론 매우 안 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이언주 더불어민주당 수석최고위원(1월 21일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. '소종섭의 시사쇼' 시작하겠습니다. 오늘은 더불어민주당 이언주 수석최고위원, 미래경제 성장전략위원장도 맡고 있죠? 바쁘실 텐데 나와주

  • 26.01.2116:08
    장충단공원 이준 열사 동상과 오세훈 시장의 특별한 관계③[시사쇼]
    장충단공원 이준 열사 동상과 오세훈 시장의 특별한 관계③[시사쇼]

    편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오 성동구청장) ②장미경(박홍근 의원) ③송현옥(오세훈 서울시장) 오세훈 서울시장은 올해 6·3 지방선거에서 5선에 도전

이시각 랭킹 뉴스

09:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기