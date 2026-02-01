흔들리는 LIV 골프…'내우외환'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

켑카와 리드 간판스타 이탈 러시

PGA 투어와 매킬로이 선수 복귀 환영

두 단체 합병 협상 지지부진 불발 불안감

LIV 골프가 흔들리고 있다. 2022년 출범한 이후 오일 머니를 퍼부었지만 결과는 신통치 않다. 사우디아라비아의 석유 자본이 후원하는 LIV 골프는 새로운 돌파구를 찾기 위해 안간힘을 쓰고 있다. 문제는 해법이 좀처럼 나오지 않고 있다는 것이다. 5년 만에 최대 위기에 놓였다.

LIV 골프는 간판선수들이 이탈하고 있다. 미국프로골프(PGA) 투어에서 통산 9승을 수확한 '메이저 사냥꾼' 브룩스 켑카(미국)의 이적이 신호탄이었다. LIV 골프 입장에선 그의 이탈에 큰 타격을 받았다. 켑카는 29일(현지시간) 개막한 PGA 투어 파머스 인슈어런스 오픈에서 2022년 3월 발스파 챔피언십 이후 4년 만에 복귀전을 치렀다.

LIV 골프에서 PGA 투어로 복귀한 브룩스 켑카가 파머스 인슈어런스 오픈 1라운드 직후 인터뷰를 하고 있다. 샌디에이고=AFP연합뉴스

켑카는 시작에 불과했다. 2018년 마스터스 우승자 패트릭 리드(미국)도 LIV 골프와 결별했다. 리드는 PGA 투어에서 통산 9승을 거뒀다. 2022년 6월 LIV 골프로 이적한 뒤 지난해 6월 LIV 골프 댈러스 대회에서도 1승을 올렸다. LIV 골프에서 4시즌을 뛰고 다시 PGA 투어로 돌아오게 됐다. 리드는 "나는 PGA 투어에서 뛰기 위해 태어났다"며 "신중한 고민 끝에 가족과 함께 LIV 골프에서 더 이상 경쟁하지 않기로 결정했다"고 발표했다.

여기가 끝이 아니다. 지난해까지 LIV 골프에서 뛰었던 재미교포 케빈 나를 비롯해 팻 페레즈, 허드슨 스와퍼드(이상 미국)도 PGA 투어 회원 자격을 회복했다. 헨릭 스텐손(스웨덴), 미토 페레이라(칠레), 앤디 오글트리(미국), 프레데릭 키에트루프(덴마크), 장유빈 등은 좋은 성적을 올리지 못해 LIV 골프를 떠났다.

2018년 마스터스 우승자 패트릭 리드는 LIV 골프와 결별하고 PGA 투어로 컴백했다. EPA연합뉴스

PGA 투어는 LIV 골프 선수들이 돌아올 수 있는 길을 만들었다. '복귀 회원 프로그램'을 신설했다. 이 프로그램의 적용 대상은 투어에서 최소 2년 이상 활동을 중단했던 선수 가운데 2022년부터 2025년까지 4대 메이저 대회와 '제5의 메이저 대회' 더 플레이어스 챔피언십 우승자들로 제한했다. 켑카가 이 혜택을 받고 곧바로 복귀전을 치렀다.

PGA 투어 선수들의 바뀐 분위기도 한몫했다. 처음에는 LIV 골프로 이적한 선수들에 대해 돈만 좇아갔다고 비판했지만 이젠 달라졌다. 세계랭킹 2위이자 PGA 투어의 간판선수인 로리 매킬로이(북아일랜드)가 변했다. LIV 골프 출범 초기에 LIV 골프에 부정적인 견해를 적극적으로 밝혔던 그는 "PGA 투어로 돌아온 선수들을 환영한다"고 말했다. '골프황제' 타이거 우즈(미국)도 켑카의 복귀에 대해 "PGA 투어에 중요한 의미"라며 "팬들은 최고의 선수들이 경쟁하는 모습을 보기를 원했다"고 밝혔다.

PGA 투어 간판스타인 로리 매킬로이는 LIV 골프 선수들의 복귀를 환영했다. AFP연합뉴스

LIV 골프와 PGA 투어의 합병 문제도 노출됐다. LIV 골프 출범 1년 만인 2023년 6월 두 단체는 전격 합병을 선언했으나 이후 2년 반이 넘도록 실질적인 통합 움직임은 거의 없다. 켑카와 리드 등이 PGA 투어로 복귀하는 등 두 단체가 하나로 합칠 기미는 좀처럼 보이지 않고 있다.

'골프광'인 도널드 트럼프 미국 대통령은 두 단체의 합병을 성사시키겠다고 큰소리를 쳤지만 "두 단체 통합 협상은 러시아와 우크라이나 전쟁 종전 협상보다 더 복잡하다"고 어려움을 토로했다. 매킬로이도 "두 단체 통합 협상 과정에서 한쪽이 양보하는 장면은 상상하기 어렵다. 현실적으로 그렇게 되기는 쉽지 않다"고 진단했다.





LIV 골프에 잔류한 선수들도 걱정이다. LIV 골프는 지난해까지 샷건 방식에 컷 탈락도 없고, 3라운드 54홀 스트로크 플레이로 우승자를 가려 세계랭킹 포인트를 받지 못했다. 나흘 72홀 대회, 참가 선수 확대 등 올해 변화의 움직임을 보이고 있지만 아직 포인트 부여가 결정되지 않았다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

