송언석 "주택공급대책 한계 뚜렷…재개발·재건축 정상화해야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

송언석 국민의힘 원내대표는 30일 정부의 1·29 주택공급대책과 관련 "주택공급은 공공 공급만으로는 해결할 수 없다"면서 "가장 빠르고 좋은 해법은 규제 완화를 통해 민간주도 재개발·재건축 정상화로, 도심 빌라 단지의 재개발을 가로막는 규제를 풀고 용적률 상향 등으로 사업성을 회복케 하는 것"이라고 말했다.

송 원내대표는 이날 오전 원내대책회의에서 "도심 유휴부지, 공공부지를 활용해 6만호를 공급하겠다는 정부의 주택공급대책은 숫자만 보면 야심 찬 계획이지만, 내용을 꼼꼼히 살펴보면 재개발·재건축 규제 완화가 빠지면서 정책 실효성의 한계가 뚜렷하다"면서 이같이 밝혔다.

송언석 국민의힘 원내대표가 30일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 2026.1.30 김현민 기자

AD

송 원내대표는 "(공급대책에 따른) 착공 시점은 대부분 2028년 이후인데다 그나마도 이주 및 협의가 원활히 이뤄져야 한다는 조건이 있다"면서 "평균 30개월의 공사 기간을 고려하면 입주는 빨라야 5년 뒤인데, 지금 당장 주거 문제를 해결하기에는 너무 늦다"고 했다.

또 그는 "청년·신혼부부라는 공급 목표와 현실이 맞지 않는다"면서 "서울의 평균 아파트 가격이 15억원을 넘어섰고, 건설비 구조를 고려할 때 2030년 이후 공급되는 주택은 소형이라도 10억원을 훌쩍 넘을 가능성이 크다. 대출 규제와 신혼부부의 소득수준을 고려할 때 일부 현금 부자만 접근이 가능한 선별적 공급이 될 우려가 크다"고 짚었다.

송 원내대표는 아울러 일부 부지와 관련 "태릉CC는 문재인 정부 시절 주민 반대로 무산됐으며, 과천시 등 일부 지방자치단체는 교통 인프라 한계 등을 이유로 추가 주택공급에 반대하고 있다"면서 "과거 사례처럼 협의 없는 공급계획은 지연으로 이어지고, 그 피해는 무주택 서민이 감당하게 된다"고 했다.





AD

그는 "핵심적 사안이 빠진 부동산 공급대책은 또다시 실패할 가능성이 높다"면서 "국민의힘은 민간주택공급 활성화 통한 실질적 주거 안정을 위해 끝까지 책임 있게 대안을 제시할 것"이라고 했다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>