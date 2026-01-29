"그 회사 피스타치오 스프레드 만든다며?"…'두쫀쿠' 신드롬에 주가 30% 급등[특징주]

'두쫀쿠' 열풍 타고 흥국에프엔비 주가 30%↑
최근 '두바이쫀득쿠키' 열풍이 이어지는 가운데 피스타치오 등 핵심 원재료를 공급하는 카페 토탈 솔루션 기업 흥국에프엔비의 주가가 급등했다.
29일 오전 10시17분 기준 흥국에프엔비는 전 거래일 대비 465원(30%) 오른 2015원에 거래되고 있다.
흥국에프엔비는 이날 두바이쫀득쿠키에 들어가는 원재료 공급 확대에 나서겠다고 밝힌 바 있다. 두바이쫀득쿠키는 피스타치오, 카아디프, 마시멜로우 등이 들어간 중동풍 디저트로 사회관계망서비스(SNS)를 통해 유행이 확산하고 있다.
흥국에프엔비는 두바이쫀득쿠키 열풍으로 원재료 수급 불안정이 지속되는 상황에 대응해 충북 음성공장에서 피스타치오 스프레드 제품을 제조 중이다.
지금 뜨는 뉴스
또 두바이쫀득쿠키에 들어가는 피스타치오 원물, 카다이프, 마시멜로도 해외 거래처를 통한 직수입에 나선다. 이 원재료들은 다음 달 중 국내 입고될 예정이다.
황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>