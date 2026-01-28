시속 200㎞로 마천루에 난 구멍 통과…윙슈트 선수들 아찔한 곡예비행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

엑스두바이, 두바이 정부와 협력해 비행

높이 377m 마천루 '바늘귀' 구멍 통과해

아랍에미리트(UAE)에서 윙슈트 선수들이 고층 빌딩 사이를 통과하는 아슬아슬한 곡예비행을 펼쳤다.

27일(현지시간) 걸프 뉴스 등 UAE 현지 매체 보도에 따르면, 엑스두바이(XDubai)는 두바이 경제관광부와 협력해 지난 22일 시엘 두바이 마리나 호텔에서 윙슈트 에어쇼를 선보였다. 엑스두바이는 윙슈트 등 익스트림 스포츠 전문 기업이다.

마천루 중앙의 좁은 구멍을 통과하는 윙슈트 선수. 엑스두바이

AD

시엘 두바이 마리나 호텔은 높이 377m, 지상 82충 규모의 마천루다. 현재 전 세계에서 가장 높은 호텔로 알려졌다. 높이뿐만 아니라 특유의 독특한 형상으로도 유명한데, 공중 전망대 중앙에 구멍이 뚫려 있기 때문이다. 이 구멍은 마치 바늘구멍처럼 생겨, 건축 설계 단계부터 '바늘귀(Eye of the needle)'라는 별명을 얻었다.

엑스두바이 소속 윙슈트 선수들은 이 바늘귀를 통과하는 아찔한 비행을 선보였다. 특히 선두에 있던 선수는 바늘귀를 통과할 때 시속 200㎞로 비행한 것으로 전해졌다.

윙슈트 비행 당시 모습. 엑스두바이

윙슈트 선수들의 비행이 성공한 뒤, 두바이 경제관광부 소속 아이다 알 부사이디 부사장은 "이번 에어쇼는 두바이의 혁신, 대규모 개발에 대한 집중력을 보여준 것"이라고 강조했다.





AD

윙슈트는 팔, 다리, 몸통 사이에 막이 달린 특수 점프슈트다. 공중에서 바람을 맞아 날다람쥐처럼 활공할 수 있게 설계됐다. 윙슈트 선수들은 윙슈트를 착용한 뒤 높은 곳에서 점프해 활공 기예를 펼친다.





임주형 기자 skepped@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>