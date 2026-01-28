서울시, AI 중심 '서울형 R&D'에 425억원 지원

AI 중심 R&D 체계로 전면 개편

AI+X 융합기술·약자동행 혁신기술

시 "R&D 분야 전폭 지원해 나갈 것"

서울시가 올해 '서울형 연구개발(R&D) 지원사업'에 총 425억원을 투입한다. 최근 5년 내 최대 규모로 인공지능(AI)을 중심으로 한 혁신기술 발굴과 기업 성장을 지원하기 위한 조치다.

28일 서울시는 글로벌 AI 기술 경쟁 심화에 대응, 혁신기술의 발굴부터 개발·실증·시장진출까지 전 주기를 아우르는 '서울형 R&D 지원사업'을 본격 추진한다고 밝혔다.

'서울형 R&D 지원사업'은 2005년부터 중소기업의 기술경쟁력 강화와 산업 활성화를 견인해 온 서울시 대표 연구개발(R&D) 지원 프로그램이다. 지난 2018년부터는 AI·바이오·양자기술·로봇·핀테크·창조산업 등 6대 전략산업 기술개발과 기업 성장 및 기술 실증 R&D 기술사업화를 중점 지원했다.

올해부터는 선발 예정인 195개 과제 중 절반 이상을 AI 및 AI 융합기술(AI+X)로 선정한다. 이를 위해 AI R&D 예산을 지난해 50억원에서 70억원으로 확대하고 서울형 R&D 전 분야에서 AI 과제를 50~100% 범위로 조정한다. 특히 AI 및 AI 융복합 혁신기술을 대상으로 한 '통합선발제'를 새롭게 도입해 분야별 과제 수나 예산 한도로 탈락한 고득점 과제라도 기술 혁신성·파급력·사업화 가능성을 종합 평가해 선발 범위 내에서 우선 선발할 수 있도록 제도를 개선한다.

AI 융복합 혁신기술 육성을 위해서는 총 188억원을 투입한다. AI를 중심으로 바이오, 로봇, 핀테크, 창조산업, 양자기술 등 다양한 분야에 AI를 접목해 산업 간 융합 모델을 창출하는 게 목표다. 올해는 '우주 R&D' 투자 분야를 신설해 도시·우주 연계 응용기술을 발굴하고 기술 도전성과 잠재적 파급력이 높은 '고난도 AI 혁신과제' 2개를 신규 선정, 과제당 최대 5억원까지 지원한다. 이중 2026년 CES에서 주목받은 '피지컬 AI' 분야에는 102억원을 투자해 차세대 기술 패러다임을 선도한다는 계획이다.

초기 기술을 보유한 기업과 사업화 초기 기업을 위한 지원에도 나선다. 시는 실증 분야 및 '약자동행 혁신기술'에 120억원을 투입한다. 이번에 새롭게 신설되는 '테스트베드 서울 실증센터'는 기업의 실증 수요를 상시 접수하고 실증 매칭부터 사업화까지 원스톱으로 지원한다. 총 82억원 규모로 민관 협업을 통한 기업 성장 가속화를 위해 '기술보증기금 연계 R&D'와 '민간투자연계 R&D(서울형 TIPS)'도 확대 운영한다. 시는 R&D 기업의 연구 자율성과 인재 확보를 위해 인건비 현금 계상 100% 적용을 전 분야로 확대하고, 중소기업의 기술료 부담 완화를 위해 기술료 납부 요율을 50% 경감(10→5%)하는 등 'R&D 관리지침'을 전면 정비한다.





'서울형 R&D 지원'은 R&D에 참여한 중소·벤처·창업기업 매출 증대와 일자리 창출로도 이어지고 있다. '서울형 R&D 지원사업'을 통해 최근 5년간 누적 매출 5389억원, 일자리 6035개가 창출됐다. 이수연 서울시 경제실장은 "AI를 비롯한 딥테크 기술은 미래 산업 경쟁력을 좌우하는 핵심 분야"라며 "서울이 AI 융복합 R&D를 중심으로 글로벌 혁신도시로 도약하고, 유망 기업이 유니콘으로 성장할 수 있도록 전폭적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.





