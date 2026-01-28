트럼프 "달러 잘하고 있다"…달러약세 용인하나

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

트럼프 발언에 달러인덱스 급락

美 당국, 환율 개입 본격화 전망

27일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령이 아이오와주를 방문해 연설을 하고 있다. AP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 달러화 가치 하락과 관련, "우려하지 않는다"고 밝히면서 달러화 가치가 급락해 4년 만에 최저치를 기록했다. 환율시장에서는 트럼프 행정부의 달러 약세 기조가 이어질 것이란 기대감이 나오고 있다.

트럼프 대통령은 27일(현지시간) 아이오와주를 방문해 가진 기자회견에서 달러 가치 하락에 대한 질문에 대해 "나는 훌륭하다고 생각한다"며 "우리가 하고 있는 비즈니스를 보라. 달러는 아주 잘하고 있다"고 말했다. 이어 "달러가 스스로의 수준을 찾아가도록 두고 싶다. 그것이 공정한 방식"이라고 강조했다.

그는 "중국과 일본은 항상 통화를 절하하려 했다. 엔화와 위안화를 계속해서 낮추려 했다"며 "통화를 절하하면 경쟁하기가 매우 어렵기 때문에 공정하지 않다"고 말했다. 중국과 일본 양국의 인위적인 환율 정책으로 미국산 제품이 상대적으로 가격 경쟁력을 갖추기 어려웠다고 지적한 것이다.

트럼프 대통령의 발언 직후 달러 가치는 급락했다. 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스(DXY)는 이날 트럼프 대통령 발언 직후 전장 대비 1.3% 급락한 95.78까지 떨어졌다. 2022년 2월 이후 최저치다.

시장에서는 트럼프 행정부가 앞으로 더 적극적인 환율 개입에 나설 것이란 전망이 제기되고 있다. 앞서 지난 23일 미국 뉴욕 연방준비은행이 투자은행 등 시장 참가자들을 상대로 엔화 환율 수준을 점검하는 '레이트 체크(rate check)'를 실시했다는 소식이 전해지면서 외환시장에서는 미 당국의 개입이 본격화될 것으로 보고 있다.





캐피털이코노믹스의 이코노미스트인 조나스 골터만은 27일 보고서를 통해 "달러 하락의 원인은 여러가지가 있을 수 있지만, 현재 주된 원인은 미국 재무부가 직접적인 외환시장 개입을 고려하고 있다는 소식의 여파"라고 밝혔다.





이현우 기자 knos84@asiae.co.kr

