日 눈물바다 만든 '샤오샤오·레이레이'…54년 만에 사라진 '판다'

우에노 동물원 샤오샤오·레이레이, 중국행

1972년 중일 국교 정상화의 상징으로 일본 땅을 처음 밟은 판다가 54년 만에 모두 사라졌다. 도쿄 우에노 동물원의 마지막 쌍둥이 판다가 27일 중국으로 반환되면서다.

요미우리 신문은 이날 도쿄 우에노 동물원에서 태어나고 자란 쌍둥이 판다 샤오샤우(수컷)와 레이레이(암컷)가 이날 오후 중국으로 가기 위해 정든 동물원을 떠났다고 보도했다. 동물원 측은 전날(26일) 수의사가 건강 관리를 했으며, 두 마리 모두 대나무를 맛있게 먹는 등 건강 상태는 양호하다고 밝혔다.

중국으로 떠나는 판다 레이레이. 연합뉴스

동물원 측은 지난 25일을 끝으로 쌍둥이 판다의 일반 관람을 종료했으며, 이날은 이른 아침부터 수백 명의 팬들이 동물원 안팎에 모여 중국으로 향하는 판다들을 배웅했다.

동물원 측에 따르면, 판다들이 이동 중 흥분해 진정제를 투여했고 이로 인해 출발 시간이 당초 예정보다 15분 정도 지연됐다. 트럭에 실려 나리타 공항으로 향한 판다는, 이날 밤 전용기 편으로 출국한다. 이들은 28일 오전 중 중국 쓰촨성에 위치한 '자이언트 판다 보호연구센터'에 도착해 새로운 삶을 시작할 예정이다.

우에노 동물원의 쌍둥이 판다는 2021년 6월 아빠 '리리'와 엄마 '싱싱' 사이에서 태어났다. 앞서 맏언니인 '샹샹'이 2023년 2월에 중국으로 돌아갔고, 부모인 리리와 싱싱 역시 건강 문제와 노령 등의 이유로 2024년 9월 귀국했다. 쌍둥이 판다의 소유권은 중국에 있다.

앞서 지난해 6월, 와카야마현 어드벤처월드에 있던 판다 4마리가 중국에 반환되면서 일본에 남은 판다는 샤오샤오와 레이레이 두 마리뿐이었다. 이들까지 떠남에 따라 일본에는 더 이상 판다가 남지 않게 됐다.





당초 대여 기한은 올해 2월이었으나 양국 간 협의를 통해 한 달 앞당겨진 것으로 알려졌다. 지난해 다카이치 사나에 일본 총리의 '대만 유사시' 발언 이후 심화된 일본과 중국 간 갈등이 영향을 미친 것으로 풀이된다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr

