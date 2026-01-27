의정부시, 8호선 연장 ‘사활’…제5차 광역교통시행계획 반영 총력

시, 동부권 철도 사각지대 해소 박차

'별내별가람~의정부역' 노선으로

대광위 광역교통시행계획 반영 추진

고산·민락·어룡역 경유 노선 중심 검토

광역철도 수혜 인원 20만 명 이상 전망



경기 의정부시는 지하철 8호선(별내선) 의정부 연장사업이 국토교통부 대도시권광역교통위원회의 '제5차 광역교통시행계획(2026~2030)'에 신규사업으로 반영될 수 있도록 적극 추진하고 있다.

의정부시, 동부권 철도 사각지대 해소 위한 지하철 8호선 연장 총력. 의정부시 제공

시는 지난 2021년 국토교통부가 수립한 '제4차 국가철도망 구축계획'과 대광위의 '제4차 광역교통시행계획'에 반영되지 못했던 '8호선(별내선) 의정부 연장사업'을, 현재 새롭게 수립 중인 '제5차 계획'의 신규사업으로 반영하기 위한 재도전에 나서고 있다.

의정부시는 제4차 계획에서 미반영된 '별가람~녹양' 노선과 추가검토사업에 그쳤던 '별가람~탑석' 노선 대신, GTX-C노선과 1호선, 교외선, 경전철 등 관내 철도망과의 연계성을 강화하고 수도권 순환철도망의 단절구간 해소에 중점을 둔 '별내별가람~의정부역' 노선을 중심으로 새로운 방안을 구상했다.

이를 위해 2022년 철도·교통 분야 전문가 12인으로 구성된 '의정부시 철도 정책 자문단'을 꾸려 정책 논의에 착수했으며, 2023년부터 '의정부시 철도망 효율화 방안 사전타당성조사 용역'을 시행해 세부 대안 마련에 나섰다.

용역에서는 남양주 별내별가람역에서 의정부역까지 8호선을 연장하는 방안으로 ▲1안: 의정부경전철 어룡역 경유안 ▲2안: 의정부경전철 송산역 경유안 ▲3안: 의정부경전철 및 7호선 탑석역 경유안 등 총 3개 노선 대안이 제시됐다.

의정부시는 2년여의 추진 기간 동안 철도 분야 전문가와 시민이 함께 참여하는 국회 토론회와 시민 토론회를 통해 추진 방향을 논의해 왔다. 또한 사전타당성조사 용역을 통해 여러 대안 노선을 분석하고, 철도망 구상안에 대한 시민 설명회를 개최하는 등 추진 과정을 시민과 공유하며 공감대 형성에 힘써왔다.

사전타당성조사 결과, 세 가지 대안 중 경제성이 가장 높은 1안(어룡역 경유안)을 최적 대안으로 채택했으며, 향후 공동 추진 주체가 될 남양주시와의 협의를 거쳐 2024년 11월 최종 노선안을 제출해 경기도를 통해 대광위에 전달했다.

최적 노선은 별내별가람(4·8호선)~청학~고산~민락~어룡(경전철)~의정부(1호선, GTX-C)를 경유하는 연장 15㎞ 규모로, 정거장 5개소를 신설하는 계획이다. 총사업비는 약 1조8784억원이 소요될 예정이다.

8호선이 연장되면 의정부와 남양주 거주 인구, 신규 개발사업에 따른 유입·유동 인구 등을 포함해 20만명 이상이 광역철도 수혜를 기대할 수 있을 것으로 전망된다.

의정부시는 이번 상위계획에 8호선 연장 노선이 반영될 수 있도록 국회의원, 국토교통부 및 대광위, 경기도 등 관계기관과 지속적으로 협의하며 지원을 요청하고 있다.

지난해 12월에는 대광위를 찾아 김용석 대광위원장과 면담하고, 수도권 균형발전의 필요성과 8호선 연장의 당위성을 설명하며 국가 차원의 지원 필요성을 건의하기도 했다.





의정부시 관계자는 "의정부의 미래 성장 동력이 될 8호선 의정부 연장사업이 '제5차 광역교통시행계획'에 반영돼 추진 기반을 마련할 수 있도록 끝까지 노력하겠다"고 말했다.





